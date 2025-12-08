"Neoliberal otokrasiler kadınların omzundaki yükü artırıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya Edirne Belediyesi’nin davetlisi olarak “Cumhuriyet ve Kadın Hakları: Dün, Bugün, Yarın” temalı panelde konuştu.

Türkiye’deki kadınların seçme seçilme hakkı kazanmasının 91’nci yılı nedeniyle düzenlenen ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut’un da konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Derya, kadın haklarında yaşanan küresel değişimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada yükselen otokratik rejimlerin ürettiği baskıcı ve kadın düşmanı politikaların ortak özelliklerini anlatan Doğuş Derya, uluslararası feminist mücadeleden örnekler verdi. Neoliberal otokrasilerin kamusal hizmetlerde yarattığı bütçe kesintilerinin kadınların omzundaki bakım yükünü artırdığını anlatan Derya, yerel yönetimlerde üretilen sosyal politikaların ve dayanışma ağlarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini anlattı. Edirne ziyareti esnasında Derya’ya CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca eşlik etti. Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olan Filiz Gencan’ın yürürlüğe koyduğu sosyal politika tesisleri yanında çevre ve geri dönüşüm projelerini de yerinde inceleyen Doğuş Derya, daha sonra Tekridağ Belediye Başkanı Candan Yüceer’i ziyaret etti.