Nene, dede ve 2 torun trafikte can verdi

Limasol'da yeni yılda tam bir aile trajedisi yaşandı. Büyükanne, büyükbaba ve iki torunları trafik kazasında hayatını kaybetti.

Limasol'da yeni yılın gelişinden sadece 30 dakika sonra meydana gelen korkunç trafik kazası, aynı aileden dört kişinin hayatını sonlandırdı. Korkunç trafik kazası, Yannis Kranidiotis Bulvarı ile Agia Anastasia kavşağında bulunan Polemidion bölgesinde meydana geldi. Şiddetli çarpışma sonucu dört kurban olay yerinde öldüler.