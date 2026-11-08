Diyarbakır Ciğeri: Mezopotamya’nın Ateşle Buluşan Lezzeti

Mezopotamya’nın kadim topraklarında bazı lezzetler vardır ki yalnızca damaklarda değil, hafızalarda da iz bırakır. Diyarbakır ciğeri de işte bu lezzetlerden biridir. Dumanı tüten közlerin üzerinde pişen, baharatın ve etin kendine özgü kokusunu sokaklara taşıyan bu geleneksel yemek, Diyarbakır mutfak kültürünün en güçlü temsilcileri arasında yer alır.

Diyarbakır denildiğinde akla tarihi surlar, taş sokaklar, dengbêj kültürü ve zengin mutfak gelenekleri gelir. Bu kültürel zenginliğin sofradaki karşılıklarından biri olan ciğer kebabı ise şehrin günlük yaşamıyla öylesine bütünleşmiştir ki yalnızca özel günlerde değil, günün erken saatlerinden itibaren tüketilen bir lezzet olarak da öne çıkar. Özellikle kahvaltıda ciğer kebabı yemek, Diyarbakır’ın kendine has gastronomi alışkanlıklarından biridir.

Lezzetin sırrı közde ve ustalıkta saklı

Diyarbakır ciğerinin hazırlanışında genellikle taze kuzu ciğeri tercih edilir. Ciğerler zarlarından ve sinirlerinden arındırıldıktan sonra küçük, eşit büyüklükte parçalara ayrılır. Ardından şişlere dizilerek köz ateşinin üzerinde pişirilir. Burada en önemli nokta, ciğerin kurutulmadan, içindeki doğal lezzetini ve yumuşaklığını koruyarak pişirilmesidir. Ateşin sıcaklığı, şişin çevrilme sıklığı ve ustanın deneyimi, ortaya çıkacak lezzetin karakterini belirler.

Pişen ciğerler çoğunlukla ince lavaş ekmeğiyle servis edilir. Yanında sumakla ovulmuş soğan, maydanoz, közlenmiş biber ve yöresel baharatlar bulunur. Ciğerin kendine özgü aroması, soğanın hafif ekşiliği ve közlenmiş biberin isli tadıyla birleştiğinde ortaya oldukça dengeli bir lezzet çıkar.

Bir yemekten çok, bir şehir geleneği

Diyarbakır ciğerini özel kılan yalnızca hazırlanış tekniği değildir. Onu asıl değerli kılan, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık geleneği ve şehir insanının gündelik yaşamındaki yeridir. Sabahın ilk saatlerinde ciğercilerin önünde oluşan hareketlilik, ocak başındaki ustaların mahareti ve aynı sofrayı paylaşan insanların sohbeti, bu yemeği bir gastronomi deneyiminin ötesine taşır.

Bugün Diyarbakır ciğeri, Güneydoğu Anadolu mutfağının tanınan lezzetlerinden biri olarak şehrin gastronomi kimliğini temsil etmektedir. Her şişte közün sıcaklığı, her lokmada bölgenin mutfak birikimi ve her sofrada paylaşma kültürü hissedilir.

Çünkü bazı şehirler kendilerini mimarileriyle, bazıları müzikleriyle anlatır. Diyarbakır ise kimi zaman bir dengbêjin sesinde, kimi zaman surların gölgesinde, kimi zaman da köz ateşinden yeni alınmış bir ciğer şişinde anlatır kendini. Diyarbakır ciğeri, bu kadim şehrin hafızasından süzülüp sofralara taşınan, tadı kadar hikâyesi de güçlü bir kültür mirasıdır.

Diyarbakır Usulü Ciğer Kebabı Tarifi

Diyarbakır’ın meşhur ciğer kebabını hazırlarken öncelikle taze kuzu ciğerini tercih ediyorum. Ciğerin yumuşaklığını koruması ve köz ateşinde kendine özgü aromasını kazanması için pişirme aşamasına özellikle dikkat ediyorum.

Malzemeler

1 kg kuzu ciğeri

4-5 adet kuzu kuyruk yağı (isteğe bağlı, küçük parçalar halinde)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Şişler

Servis için:

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı sumak

Lavaş ekmeği

Yeşil biber

Hazırlanışı

Öncelikle kuzu ciğerinin zarlarını ve sinirlerini temizliyorum. Ardından ciğeri küçük ve eşit büyüklükte küpler halinde doğruyorum.

Doğradığım ciğerleri fazla bekletmeden şişlere diziyorum. Arzuya göre aralarına küçük parçalar halinde kuyruk yağı yerleştiriyorum.

Mangalda kömürlerin iyice köz haline gelmesini bekliyorum. Şişleri yüksek ısıdaki közün üzerine yerleştirerek sürekli çeviriyorum.

Ciğerlerin dış yüzeyleri güzelce kızarıp içleri tamamen pişene kadar kontrollü şekilde pişiriyorum.

Tuz ve baharatları pişirme aşamasının sonuna doğru ekliyorum.

Servis için soğanları piyazlık doğruyor, sumak ve ince kıyılmış maydanozla harmanlıyorum.

Sıcak ciğer şişlerini lavaş ekmeği, sumaklı soğan ve közlenmiş yeşil biber eşliğinde servis ediyorum.

Püf Noktaları