Near East Bank “Surlariçi Şehir Müzesi”ni gezdi

Near East Bank, kurulduğu günden bugüne eğitim, kültür- sanat, spor ve çevre konularında desteklediği projeleri ve sosyal sorumluluk yaklaşımı ile sanatı ve kültürü her daim ön planda tutmaya özel önem vermeyi sürdürüyor.

Kapılarını 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda halka açan “Surlariçi Şehir Müzesi”, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Lefkoşa’nın tarihi bölgesi olan ve sokaklarında birçok tarihi olaya tanıklık edilen Surlariçi’nde sanatı kültürle buluşturdu.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap beraberinde Özel ve Ticari Bankacılık Müdürleri, Merkezi Pazarlama Birimi ve Şube Müdürlerinin katılımı ile “Surlariçi Şehir Müzesi”nde bir sanat turu düzenledi.

Near East Bank bankacılık hizmetlerinde çok yönlü bir yaklaşımı benimseyerek, müşteri, çalışan, çevre bilinci ile desteklenen sürdürülebilir bir bankacılık hizmet yapısını oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Near East Bank Birim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen ilk müze gezisini önümüzdeki dönemde, Near East Bank şube ve şube çalışanlarında katılacağı müze ve sanat galerisi tur programları izleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Müdürü’nün anlatımı ile müze ve tanıtılan eserler büyük ilgi gördü. Yaşayan bir müze olarak tasarlanan Surlariçi Şehir Müzesi, belli aralıklarla değişen eserleri ile her ziyarette farklı sanat eserlerini görmeye imkan sağlıyor. Beş müzenin bir araya gelmesiyle oluşan, çok zengin bir eser yelpazesine sahip müzede, Modern Sanat, Denizcilik, Oyuncak Araba, Bıçak ve Kılıç ile Milli Tarih müzelerinin eserlerinden örnekler yer alıyor. Denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Karagöz suretleri, kılıç ve bıçak örnekleri, oyuncak araba koleksiyonu gibi farklı tarz ve ilgi alanlarından onlarca eser sergileniyor. Surlariçi Şehir Müzesi, yaşayan bir müze olarak tasarlanmış. Barındırdığı eserler belirli aralıklarla zenginleştirerek, ziyaretçilerinin her gelişlerinde farklı eserleri görmelerini sağlamayı amaçlıyor.