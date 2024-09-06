Near East Bank: “13. Maaş kredisi kampanyasını başlattık”

Near East Bank, Eylül ayının gelmesiyle birlikte 13. Maaş Kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu.

Near East Bank’tan yapılan açıklamada, 13. Maaş Kredisi ile Aralık ayını beklemeden müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladığı belirtilerek kampanyanın yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, her yıl Eylül ayında başlattıkları 13. Maaş Kredisi’nin, kamu maaşı müşterilerinin benimsediği ve yoğun ilgi gösterdiği bir ürün olduğunu belirtti. Samancıoğlu, bu kredinin kamu maaşı müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde çözmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, başvuru sürecinin oldukça basit olduğunu da vurguladı.