Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını 1 yıl boyunca hata yaparak hesaplandığının ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı, UBP-DP YDP Hükümeti’ne bir takım sorular sordu.

Hayat pahalılığı hesaplaması yapılırken, sepetin içinde DVD Player olduğuna da dikkat çeken Maviş, “Vatandaşla dalga geçme lüksünüz yok” dedi.

Açıklamasında vatandaştan özür dilemesi gerektiğini de belirten Burak Maviş, hükümeti bir kez daha istifaya davet etti.

Açıklama şöyle:

“İstatistik Kurumu’nun her ay paylaştığı hayat pahalılığı oranlarında ‘siyaset eli’ şüphesi derinleşmekte ve bu durum kurumun itibarını zedelemektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Hayat pahalılığının yanlış hesaplanması ve yükseköğrenim konusunda kurulan komitelerde gelinen aşamalarla ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında, İstatistik Kurumu’nun, hesap için derlediği listedeki 308 ürünün fiyatlarını 1 yıl boyunca sabit bıraktığı, 97 ürünün fiyatlarını ise sisteme “hata” sonucu yanlış girdiği ortaya çıktı.

İstatistik Kurumu yetkilileri ise hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda verilerin yanlış girildiğini de komite huzurunda kabul etti.

Bununla birlikte İstatistik Kurumu’na göre bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 200,33 ile DVD Player, yüzde 123,61 ile futbol maçına giriş ücreti ve yüzde 123,11 ile kavun oldu.

Soruyoruz:

DVD Player kullananlarımız kim?

Futbol maçlarını kaç kişi izliyor?

Kavunun tadı güzel mi?

Bu sepeti güncelleyecek misiniz?

Şeffaf bir şekilde aylık olarak tüm verileri sendikalar ve diğer ilgili kurumlarla da paylaşacak mısınız?

Hayat pahalılığını yanlış hesaplayıp halkın alım gücünden çaldıklarınız ne olacak?

Ocak ve Şubat ile ilgili hayat pahalılığı oranlarını ne zaman düzelteceksiniz?

Vatandaştan ne zaman özür dileyeceksiniz?

En önemlisi ise artık ne zaman istifa edeceksiniz?”