“Ne bina, ne de personel sayısı artan suçlara yetişebiliyor”

KTAMS Merkezi Cezaevi önünde açıklama yaptı, yasaların düzenlenmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve bir an önce yeni cezaevine taşınılmasını talep etti.

Sendika adına basın açıklamasında bulunan Başkan Güven Bengihan şunları söyledi: “Bugün yine Merkezi Cezaevi kapısının önündeyiz. Sorunlarımız yine benzer sorunlar. Cezaevinin olumsuz koşulları, artan suç ve suçlu sayısına hem bina hem de personel eksikliği kaynaklı yetişilememesi… Arkadaşlarımız hem güvenlik hem sağlık konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Mahkumların topluma kazandırılabilmesi cezaevinin esas amaçlarından biri olmalıyken, burası artık daha fazla suçlu yetiştirmektedir. İçeriye hırsızlıktan giren farklı suç biçimlerini de öğrenmekte ve dışarıya daha suçlu biri olarak çıkmaktadır. Buradaki gardiyan arkadaşlar budan rahatsızlık duymaktadır. Defalarca bu kapının önüne geldik eylem yaptık ancak sorumsuz sorumlular yeni cezaevi binasına taşınmayı gerçekleştirmedi”.

“Yeni binaya 118 Milyon harcandı, tüm altyapı atıl duruyor…”

Yeni cezaevi binası tamamlanalı bir yıl olduğunu ancak İçişleri Bakanlığı’nın henüz yeni cezaevi binasını devralamadığını dile getiren Bengihan, Planlama ve İnşaat Dairesi ve Mimar ve Mühendisler Odası’nın da henüz girip cezaevini göremediğini aktardı. Bengihan şöyle devam etti: “Biz var olan kurumlarımıza bile sahip çıkamadık. Yeni cezaevi binası 118 Milyon para ödenerek yapıldı. Ancak şu an içindeki kamera sistemleri, bilgisayar sistemleri, altyapısı atıl durumdadır. Yazık değil mi harcanan paraya? Bu sorumsuzluktur. Buna sessiz kalmayan gardiyanlar var ve biz onlarla birlikte mücadele eden sendikaları olarak buradayız. Çağdaş bir cezaevi istiyoruz. Öte yandan yeni cezaevi binası teslim alınmadığı gibi, seçimlerden dolayı yeni cezaevi teşkilat yasası da görüşülmedi ve yürürlüğe konmadı. Bu da büyük bir eksiktir”.

“Tedbir almıyorlar, firar olunca da gardiyanları suçluyorlar”

Mavi Kalem pandemi yurduna gönderilen mahkumlarla ilgili de konuşan Begihan, 25 yıldır mahkum olan kişilerin cezevinde bile tutulmakta zorlanıldığını, bu kişilerin ‘olumsuz koşullar’ vesilesiyle yurda gönderilmesinin çok yanlış olduğunu söyledi. Bu kişilerin kaçabileceğine dair uyarılar yaptıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirten Bengihan, “hem dikkate almıyorlar, hem de firar olunca gardiyanları suçluyorlar” dedi, devletin önce kendi görevini yaparak tedbir alması, daha sonra başkalarını suçlaması gerektiğini belirtti.

“Öğrenci diye geliyorlar, uyuşturucu ve fuhuş ticareti yapıyorlar”

Cezaevindeki yabancı öğrenci sayısına da vurgu yapan Bengihan şunları aktardı: “191 yabancı uyruklu tutuklunun 113’ü öğrenciymiş. Bizim üniversite patronları öğrencilerine laf edilmesinden şikayet ediyor ama öğrenci adı altına memlekete gelerek uyuşturucu ve fuhuş ticareti, kara para aklama olaylarına karışanlar öğrenci kılığında geziyor. Biz hükümetten bunlara da dikkat etmesini istiyoruz. eline öğrenci kimliğini alan herkes ülkeye giriş yapmamalı. Bu uyarılar dikkate alınsın”.

Son günlerde yapılan zamlara da değinen Bengihan, akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların neredeyse evlerinden işlerine bile gidemeyecek duruma geldiğini, bunun sadece çalışanlar için değil, emekli ve dar gelirliler için de büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etti. Bengihan, “bu zamlar çok büyük insafsızlıktır. İnsanlar artık sadece benzin ve elektrik için çalışıyor” şeklinde konuştu.

Foto:Gündem Kıbrıs