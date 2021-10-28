Ne Başbakan var, ne vekalet!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘yeni hükümet kuruluna kadar görevine devam et’ telkinine rağmen, kamuoyuna yansıyan video skandalı sonrasında Başbakan Ersan Saner ‘izne’ ayrıldı, gözler olası vekalete ve hukuki zemine çevrildi.

Başbakan Saner henüz bir görevlendirme yapmazken, ‘vekalet’e ilişkin Anayasa’da da net bir hüküm yer almıyor…

Anayasa yalnızca ‘Cumhurbaşkanlığına vekillik etme’yi düzenliyor, Başbakan’ın görevde olmadığı, yurt dışında olduğu ya da izne ayrıldığı durumlarda izlenecek yasal prosedüre ilişkin net bilgi yer almıyor. Siyasi teamüller gereği bugüne kadar yurt dışı seyahatlerinde Başbakana kabinede yer alan herhangi bir bakan vekillik etse de bu görevlendirmenin hiçbir yasada belirtilmemesi dikkat çekiyor.

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘yeni hükümet kuruluna kadar görevine devam et’ telkinine rağmen, kamuoyuna yansıyan video skandalı sonrasında Başbakan Ersan Saner ‘izne’ ayrıldı, gözler olası vekalete ve hukuki zemine çevrildi.

Siyasette yaşanan belirsizlik, Başbakan Saner’in ‘vekaletlendirme’ yapıp yapamayacağına ilişkin karmaşayı da beraberinde getirdi.

Anayasa, yalnızca ‘Cumhurbaşkanlığına vekillik etme’yi düzenliyor, Başbakan’ın görevde olmadığı, yurt dışında olduğu ya da izne ayrıldığı durumlarda izlenecek yasal prosedüre ilişkin net bilgi yer almıyor.

Siyasi teamüller gereği bugüne kadar yurt dışı seyahatlerinde Başbakana kabinede yer alan herhangi bir bakan vekillik etse de bu görevlendirmenin hiçbir yasada belirtilmemesi de dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’e hukuki durumla ilgili bilgi veren Avukat Ürün Solyalı da hem Anayasa hem de ilgili yasalarda Başbakan veya bakanlara vekalet etme ile ilgili herhangi bir madde bulunmadığını yineledi.

Yalnızca Cumhurbaşkanlığına vekillik etme var!

Anayasa’nın 105’inci maddesi Cumhurbaşkanlığı’na vekillik etmeyi düzenliyor.

İlgili maddeye göre; Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması, herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın vekillik ettiği belirtiliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın, Cumhurbaşkanlığına vekillik ettiği süre içinde yetkilerini kullanamayacağı da ifade ediliyor.

Avukat Ürün Solyalı:

“Vekalet etmeye ilişkin madde yok”

Avukat Ürün Solyalı, bir başbakanın görev ve yetkilerini kullanmalarını reddetmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun ortadan kalktığını söyledi, geriye yalnızca 10 bakanın kaldığını belirtti.

Solyalı, Anayasa’da ‘Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluşur’ şeklinde ifade yer aldığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi verenSolyalı, hem Anayasa hem de ilgili yasalarda Başbakan veya bakanlara vekalet etme ile ilgili herhangi bir madde bulunmadığını yineledi.