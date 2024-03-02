Navalni'nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Rusya’da hapishanede hayatını kaybeden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni başkent Moskova’da yapıldı.

Cenaze töreni yerel saatle 14:00’te Maryino bölgesindeki bir kilisede başladı.

Törene Navalni'nin annesi ve babası da katıldı.

Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Borisovskoye Mezarlığı'na götürüldü.

Tabut kiliseden çıkarılırken, toplanan kalabalık alkışlar eşliğinde, "Navalni! Navalni!" sloganları attı.

"Teşekkürler Aleksey. Seni unutmayacağız!" bağırışları arasında tabut üzerine karanfiller atıldı.

Cenaze arabası hareket ederken "Rusya özgür olacak" ve "Savaşa hayır" sloganları duyuldu.

Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishanede hayatını kaybetti.

Muhalif liderin hapsedilmesi siyasi bir hamle olarak görülüyordu.

Yurt dışında yaşayan eşi Yulia Navalnaya, olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Cenazeye katılanların sayısı henüz net olarak bilinmese de binlerce kişiden söz ediliyor.

Moskova'da en az iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Navalni destekçileri, polisin bölgede yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri almasına rağmen kilisenin önünde toplandı.

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg, tabutun siyah bir aracın içinde kiliseye ulaştığı an kalabalık tarafından alkışlandığını ve "Aleksey", "Sen korkmadın, biz de korkmuyoruz" sloganları attığını söyledi.