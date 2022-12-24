Nasıl oy kullanacağız?

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, "oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları" YENİDÜZEN'e anlattı...

"Seçmenin en dikkat etmesi gereken nokta, belediye meclis üyeliği seçimidir” diyen Şefik, belediye meclis üyeliğinde 3 farklı oy verme işleminin bulunduğunu söyledi.

Şefik, 3 farklı oy verme işlemini şöyle aktardı:

1- Mühür

Hangi partiye mühür vuracaksanız, amblem altındaki kısma bir evet mührü basmanız gerekir. Bu, geçerli bir mühür oy verme şeklidir.

2- Tercih

Eğer tercih yapacaksanız, önce mührü vurursunuz ardından da; meclis üye sayısının yarısı için tercih kullanabilirsiniz. Örneğin Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nin belediye meclis üyesi sayısı 12’dir. Bu nedenle tercihte, 6 ismi seçebilirsiniz. Veya Beyarmudu Belediyesi’nde meclis üyesi sayısı 8’dir, bu nedenle 4 ismi seçebilirsiniz. Ya da Mağusa’da belediye meclis üyesi sayısı 18’dir. Bu nedenle 9 adayı tercih edebilirsiniz.

3-Karma

Üçüncü oy verme şekli ise karmadır. Karmada mühür yoktur. Sadece kalemle oy pusulası içerisinde karışık oy verebilirsiniz. En az 2 siyasi partinin belediye meclis üyelerine oy vermeniz gerekir. Önemli olan, bir parti değil; birden fazla partiye oy vermektir. İkinci önemli konu ise sayıdır. Aday sayısının yarısı veya tümü kadar verebilirsiniz. Eğer yarısından az ya da fazla verirseniz, oyunuz geçersizdir.

Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar...

YSK Başkanı Şefik, oy verirken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi:

► Esas kural; aday sayısının yarısı kadarına tercih kullanmak. Tercihte, sayıda yanlış yaparsanız, tercih geçersiz, mühür geçerli olur. Ama karmada yanlış yaparsanız, oyunuz tamamen geçersiz sayılır.

► Belediye başkanlığı seçiminde size bir evet mührü ve oy pusulası verilecek. Önce partili sonra bağımsız adayları göreceksiniz. Sıralar kurayla belirlendi. Siz oy vermek istediğiniz adayın isminin altındaki kareye mührü bir kez basacaksınız. Silik olsa da bir kez basmalısınız. Eğer ikinci kez basmaya çalışırsanız, çift oy sayılır ve oy yanar.

Nerede oy kullanacağım?

Öte yandan YSK, seçmenlerin nerede oy kullanacağına ilişkin bir de link paylaştı.

KKTC kimlik numarası ile nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayın

http://secim.mahkemeler.net/neredeoy.aspx

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