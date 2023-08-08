“Nasıl ki biz çekildik şimdi de ‘abi’ çekilecek”

Ertuğrul SENOVA

Seçimle değil; atamayla sonuçlanan Ulusal Birlik Partisi’nin son iki kurultayına aday olup, en fazla oyu alan iki isimden biri olmasına karşın, en düşük oyu alan isme; Ünal Üstel’e kurdurulan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan Hasan Taçoy, dördüncü kez UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklamış durumda.

Taçoy, parti tüzüğü gereği Kasım ayında bir kurultayın yapılması gerektiğini, zaten Ünal Üstel’in Başbakanlık ve UBP Genel Başkanlığı görevlerine getirilmesine “olağan kurultay” şartıyla onay verdiklerini, şimdi Üstel’in çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Üstel, Taçoy ile aynı fikirde değil.

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye demeç veren Ünal Üstel, ülkenin ihtiyacının UBP Kurultayı olmadığını söyledi, “kimsenin suni krizler peşinde koşmaması gerektiğini” ifade etti.

YENİDÜZEN, Hasan Taçoy’a; Ankara’nın kurultaya yönelik müdahalelerini, Sucuoğlu ile çekilme süreçlerini ve kurultay ısrarının arka planını sordu…

“Nasıl ki 2022 yılında ‘abinin’ işi götürmesi için çekildik, ‘abi’ de şimdi görevi tamamlayacak ve bizler aday olacağız” diyen Taçoy, Ünal Üstel’in olağan kurultay tarihine kadar görev talep ettiğini, Ersin Tatar’ın telkiniyle bunu kabul ettiklerini söyledi.

Ankara’nın UBP Kurultaylarına yönelik müdahalelerini reddeden Taçoy, Üstel’in partinin başına getirilmesi konusunda telkinin Ersin Tatar’dan geldiğini ifade etti, “Üstel konusunda Tatar’a Ankara’dan telkin geldiğini düşünmüyorum” dedi.

“Nasıl ki 2022 yılında ‘abinin’ işi götürmesi için çekildik, ‘abi’ de şimdi görevi tamamlayacak ve bizler aday olacağız”

YENİDÜZEN: Ekim 2020 ve Eylül 2021… Her iki UBP kurultayında da en fazla oyu alan ikinci isim oldunuz, çekildiniz, genel başkan ve başbakan en az oyu alan isim oldu. Yaşananların, doğrudan Türkiye’nin müdahalesi olduğunu söyleyebilir misiniz?

Hasan Taçoy: “Yaşananların Türkiye ile alakası yok. Kararı veren kendimiz olduk. Kimse kolumuzu alıp arkaya büküp bunu zorla yapın demedi. Bunlar Sayın Eroğlu döneminde de yaşandı, diğer başka dönemlerde de farklı konular oldu. Biz bildiğimiz yolda devam ettik. Sayın Kaşif’in İrsen Bey’e karşı aday olduğu dönemde Türkiye’nin, Ahmet Bey’in çekilmesini istediği söylendi, biz yolumuza devam ettik. Derviş Bey döneminde Eroğlu için de aynı şeyler söylendi, Eroğlu ile yolumuza devam ettik. 2021’deki kurultayı geçirdikten ve Faiz Bey geri çekildikten sonra Ünal Üstel’in gelmesinde, başkan olmasında hepimizin ‘abi’ müsaadesi var. ‘Abi’ olarak yaşı büyük olduğundan dolayı verilen müsaade... Partinin başına geçmesi ve gerekli disipline kavuşabilmesi için bu kabul edildi. Bu süreç, bir toparlanma süreci olarak görüldü. Bir sonraki kurultaya kadar bu devam etsin denildi. Bir sonraki kurultay ise tüzüğümüze göre 2 yılda bir. Yani bu yıl Kasım ayında yapılması gerekiyor. Burada bir düşmanlık yok. Nasıl ki 2022 yılında abinin işi götürmesi için çekildik, abi de şimdi görevi tamamlayacak ve bizler aday olacağız.”

“Telkin birinden gelmedi, biz kendimiz buna ulaştık”

YENİDÜZEN: Geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir demeçte, Ünal Üstel’in Başbakan ve UBP Genel Başkanı olması adına bir telkin geldiğini söylediniz. Bu telkin kimin tarafından geldi?

Hasan Taçoy: “Birinden gelmedi, biz kendi aramızda yaptığımız tartışmalar sonucunda bu telkine ulaşmıştık. Çünkü o süreçte aramızda büyük çekişmeler vardı. O çekişmeleri ortadan kaldırabilmek adına bunu yaptık.”

“Farklı şekilde demokrasi zorlayan birisi varsa eğer, ona karşı yanıt çok rahatlıkla verilir”

YENİDÜZEN: Peki, kurultayın bir şekilde düzenlenmesi durumunda, kurultay süreci ve sonrasında demokrasinin işleyeceğine inanıyor musunuz?

Hasan Taçoy: “UBP tabanı dersler verir. Bizlere de çok dersler verdiler. Bu derslerin yeri de sandıktır. Ya parti içi sandık ya da sokaktaki sandıkta taban ders verir. Farklı şekilde demokrasi zorlayan birisi varsa eğer, ona karşı yanıt çok rahatlıkla verilir.”

“Abimiz bize dedi ki olağan kurultay tarihine kadar ben bir görev isterim”

YENİDÜZEN: UBP Kurultayı’nın önümüzdeki yıla, hatta bir sonraki yıla bile aktarılabileceği yönünde açıklamalar var. Bu konuyu parti içinde görüştünüz mü?

Hasan Taçoy: “Parti tüzüğünün 21’inci maddesi çok açıktır. Net şekilde der ki; Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda aksi belirtilmedikçe 2 yılda bir, Parti Meclisi’nin belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Toplantı tarihi, 30 gün içinde duyurulur. Ama Seçim ve Halkoylaması Yasası’na bakarsanız, tüzükte belirtilen süre içerisinde kurultay yapılmazsa en fazla 3 yıl içerisinde yapılır. Tüzük mü, yasa mı? Ben şuna bakarım; abimiz bize dedi ki olağan kurultay tarihine kadar ben bir görev isterim. Sonrası sizindir. Demokratik sistem çalışacak, kim isterse aday olsun, seçimi kazansın dedi. Olağan kurultayın tarihi şimdi. Olağanüstü bir durum yok. Ve bir çare var, o çare de nedir? Bir an önce tabana kurultay çağrısıdır. Biz bunu takip edip söyledik. Kriter ne ise, üslup ne ise ona göre partinin kazanabilmesi adına bizim bu süreci çalıştırmamız gerekir. Ben ona bakarım. Parti Meclisi bir an önce kurultay kararını almalıdır.”

YENİDÜZEN: Faiz Sucuoğlu’nun da kurultaya yönelik çalışma içerisinde olduğuna yönelik iddialar var. Siz de bu süreci takip ediyor musunuz?

Hasan Taçoy: “Faiz Bey de çalışır, başka arkadaşlar da dener. Onlar da bakar. Bu, UBP’nin içinde var olan bir şeydir. Gönül arzu ederdi ki daha farklı şekilde bunlar tartışılsın ancak durum onu gösteriyor ki gelinen aşamada kurultayın ne zaman yapılacağı tartışması baskın hale geldi. Yarın sabahtan grup toplantımız var, bu konuları orada konuşacağız.”

“Üstel konusunda Tatar’dan telkin geldi… Tatar’a Ankara’dan telkin geldiğini düşünmüyorum”

YENİDÜZEN: Az önce, kendi aramızdaki tartışmalar sonucunda bir ‘telkine ulaştığınızı’ söylediniz…

Hasan Taçoy: “Benim çekilme sebebim net, Faiz Bey geri çekildi dediği andan itibaren benim yürümem abesle iştigaldi.”

YENİDÜZEN: Neden?

Hasan Taçoy: “Çünkü o dönemde birileri Türkiye’nin kurultaya karıştığı yönünde söylemlerde bulunuyordu. Faiz Bey’in bu söylemler üzerine çekilmesiyle görevi almam gibi bir durum olacaktı. Ben bunun olmasını istemedim ve daha farklı bir yoldan yürüdüm.”

YENİDÜZEN: Sanıyorum, sözünü ettiğiniz “Türkiye seçtirdi” unvanını Ünal Bey almış oldu…

Hasan Taçoy: “Daha fazla bir abi görevi olarak aldı. Parti içinde yapılması gereken bir seçim vardı, yapılmadı. Sayın Tatar aynı gün bizimle istişareler yaptı, Sayın Üstel’i görevlendirdi.”

YENİDÜZEN: “Peki Tatar Ankara’dan telkin alarak mı bu görevlendirmeyi yaptı?”

Hasan Taçoy: “Sanmıyorum. Öyle bir telkin hissetmedim. Sadece bir kavganın önlenmesi için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Üstel, benim görevden alınmam yönünde bir söz sarf etmediğini söyledi”

YENİDÜZEN: Çalışma Bakanı görevinden alınacağınız yönündeki iddiaların, genel başkanlığa aday olmanızla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz?