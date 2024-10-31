“Nasıl bir tavır sergileyeceğimizi kamuoyu pazartesi görecek”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, "CTP, Ziya Öztürkler’in Genel Kurulu açması durumunda gereken tavrı sergileyecek; pazartesi günü nasıl bir tutum göstereceğimizi kamuoyu görecek." dedi. Örgütler ve sendikalar ve birliklerle temasların sürdüğünü vurgulayan Akansoy, “Bu zor dönemi ortak düşüncelerle aşabiliriz” dedi.

Kanal Sim’de Haber Toplantısı programına katılan Akansoy, Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP’nin Meclis’teki tutumunu sert ifadelerle eleştirerek, Ziya Öztürkler’in “oldu bittiyle” Meclis Başkanı ilan edildiğini söyledi. Akansoy, UBP’nin meclis hukukçuları, Anayasa Mahkemesi ve kanaat önderlerinin görüşlerini dikkate almadan kendi yoluna devam ettiğini belirtti ve UBP’nin parti içi bütünlüğünü yitirdiğini, dağılmış bir yapıda olduğunu ifade etti.

“CTP, Ziya Öztürkler’in Genel Kurulu açması durumunda gerekli tavrı sergileyecektir; kamuoyu pazartesi nasıl bir tavır sergileyeceğimizi görecek” diyen Akansoy, ayrıca örgütler, sendikalar ve birliklerle temaslarının sürdüğünü ve zor bir dönemden geçildiğini belirtti. “İçinden geçtiğimiz zor dönem hep birlikte kafa kafaya vererek, düşüncelerimizi ortaklaştırarak aşabileceğimiz bir dönemdir” diyen Akansoy, mevcut gidişatı karşılıklı görüş alışverişleriyle değerlendirdiklerini ifade etti.

Akansoy, UBP’nin Meclis'teki tavrına işaret etti, UBP’nin ne yaptığını bildiğine dair herhangi bir emare olmadığını vurguladı. Akansoy, demokratik işleyişe yapılan müdahalelere de değindi. Geçmişte Anayasaya aykırı yasalar ve yasa gücünde kararnamelerle demokrasinin ihlal edilmeye çalışıldığını hatırlatan Akansoy, “Yolsuzluk, haksızlık, usulsüzlük düzeni aldı başını gidiyor” diyerek, Meclis'in toplumun tümünü ilgilendiren bir yapı olduğunun altını çizdi.

“Eğer demokrasi Meclis içerisinde yok edilirse, bu halk bedelini çok ağır öder. Dolayısıyla bu konu tüm toplumun konusudur” ifadelerini kullanan Akansoy, yaşanacak gelişmelerin toplum için acı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Çözüm önerisi olarak, CTP ve UBP’nin ortak bir erken seçim tarihi belirlemesi gerektiğini savunan Akansoy, CTP’nin halkın oldu bittiyle karşı karşıya gelmemesi için sorumluluk aldığını ifade etti. “Bir parti kendi iç sorunu varsa önce onu çözmek zorundadır, çözemiyorsa adresi sandıktır” diyen Akansoy, seçim yolunun gerekliliğine vurgu yaptı.

Akansoy, zorlu sürecin örgütler, sendikalar ve birliklerle yapılan görüş alışverişleri ve ortak düşünce ile aşılabileceğini belirterek temaslarının devam ettiğini aktardı. Sürecin Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme mücadelesi olduğunu dile getiren Akansoy, pazartesi ve sonrasındaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.