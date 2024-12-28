Narin Güran davasında karar açıklandı: Anne, amca ve abisi müebbet hapis aldı

Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı karar açıklanmadan önce bina önünde ambulans ve sağlık ekibi bulunmasını istedi. Davada bugün Narin'in annesi Yüksel Güran son savunmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı kastederek "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım." dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında sona gelindi.



Duruşmada savunmalar sona erdi. Mahkeme başkanı kararını saat 21.00'da açıklamak üzere ara verdi.



Mahkeme başkanı ayrıca saat 21.00'da bina önünde sağlık ekibi ve ambulans bulundurulmasını da istedi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma saat 10.25'te başladı.

Salim Güran

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Yüksel Güran son savunmasini yaptı

Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Eşiyle evlendiklerinde birbirlerine yalan söylemeyecekleri yönünde söz verdiklerini anlatan Yüksel Güran, evlerinde hiçbir zaman şiddet olmadığını savundu.

Kızı Tülin'i de 17 yıl önce kaybettiğini anımsatan Güran, "Narin kaybolduğunda Tülin'in ölümüyle de beni suçladılar, Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı. 'Sen öldürdün kızını, merdivenden attın, ne biçim annesin?' dediler. Kızım özürlüydü, konuşamıyordu. Dünyaya geldiği zaman 'En fazla 6-7 sene yaşar, iç organları büyür, sonra vefat eder.' dediler. Bu dosya için beni suçlu gösterdiler. Bana parmak salladılar." ifadelerini kullandı.

Enes ve Salim Güran salondan çikarildi

Yüksel Güran, savunmasını yaptığı sırada Enes Güran hava alması için Salim Güran ise talebi üzerine salondan çıkarıldı.

"Kur'an kursuna gönderdim, Narin bir daha eve gelmedi"

Savunmasına devam eden Yüksel Güran, "Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefenini, mezarını bile görmedim." dedi.

Güran, şu beyanlarda bulundu:

"Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Size yemin ederim onu görmedim, Narin eve gelmedi. Yorgundum, yatıyordum. Çocuklarım da evde yatıyordu. Enes, gece Malatya'dan gelmişti. O gün Allah'ın kulu evimize gelmemiş. Neden bize inanmıyorsunuz? 22 yıldır evliyim. Bir gün evimizde sorun olmadı, o gün niye olacak ki? 'Salim ve Yüksel, Narin'i öldürdü.' dediler, Enes'i de suça ortak ettiler. 'Enes gözüne vurmuş, zarar vermiş, kızını öldürmüş.' dediler. Hepimiz Narin'i arıyorduk. 'Babasını neden aramadın?' dediler, babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım. 'Salim yengesiyle yatmış.' diyorlar. (Salim Güran) Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim, istediği yere götürürdü. 2-3 dakikada tavuk mudur bu? Narin benden gelinlik, topuz için toka ve bindallı istedi. 'Söz veriyorum, alacağım.' dedim. Bırakmadılar, kızıma sözümü yerine getireyim. Hayalimizi yıktılar."

"Yemin ederim onun kökünü kaziyacağim"

Nevzat Bahtiyar'ın kendini güvene aldığını iddia eden anne Yüksel Güran "Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım. Bütün Tavşantepe bizimdir. İstediğimiz yere gideriz. Niye Salim Nevzat’a gel yengemle yatmışım. Bu cenazeyi al götür desin?" ifadesini kullandı.

Bahtiyar için "Narin’i çuvala koyup gezdiriyor. Allah ona da kısmet edecek. Torunları da var." var diye konuşan Yüksel Güran, Narin ellerinde bulunan saç telleri ile ilgili saçını açıp gösterdi.

Cezaevine girdiğinde kendisine kaç çocuğunun olduğunun sorulduğunu söyleyen Yüksel Güran, "Nasıl iki çocuğum ölü diyeyim? Ama dedim iki çocuğum ölüdür, 5 çocuğum yaşıyor." dedikten sonra ağlamaya başladı.

Mahkeme bBşkani: Milletvekilleri dahil salonu boşaltırım

Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasıyla ilgili söz aldı. Baroya yönelik eleştirilere karşı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın sessizliğini eleştiren Eren "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.

Mahkeme başkanı da birçok suçtan yargılama yaptığını belirterek "Nerede sanıklara müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." diye konuştu.



Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını hatırlattı. Mahkeme başkanı bu konuda ise "Gelmemesinin sebebi güvenlik değil. Ben salona girip çıkması için her türlü kolaylığı sağladım. Gelmemesi kendi şahsı kararıdır." ifadesini kullandı.

Enes Güran

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yapıyor.

"Gülistan doku'da, rojin'de neden baz çalişmasi yapilmadi?"

Demir, daraltılmış baz konusuyla ilgili "Neden diğer kayıp kızlarda Gülistan Doku’da, Rojin’de diğerlerinde baz çalışması yapılmadı da bu dosyada yapıldı?" diye sordu.

"Rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok"

"Çünkü bu dosyanın çıkma şansı yoktu." diyen Mustafa Demir şöyle devam etti:

"O yüzden baz çalışması yapıldı ve o dosya öyle çıkarıldı. Burada rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok. Denetlenebilir değil. Bilirkişi raporları denetlenebilirdir. Götürdük hiç kimse denetleyemedi."

"Burada verilen karar tarihe geçecek"

Güran ailesinin başına her türlü işin geldiğini iddia eden Demir, "Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Biz hukukçular hukuka sahip çıkmalıyız. Burada verilen karar tarihe geçecek. Mahkeme de vereceği kararla tarihe bir iz bırakacak." diye konuştu.