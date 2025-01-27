"Narenciyede ciddi bir kriz var, Hükümet görevini yerine getirmedi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis’te yaptığı konuşmada, narenciye sektöründe yaşanan krize dikkat çekti. Şahiner, narenciye hasadının başlaması gereken tarihten 20 gün geçtiğini ancak üreticilerin ürünlerini satmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Şahiner, “Sadece Tarım Bakanlığı değil, eğer hükümet yetkilileri de uyarılarımızı dikkate alıp görevlerini yerine getirseydi, bugün narenciyede bir kriz yaşanmazdı. Ancak şu an ciddi bir kriz var ve kimse çıkıp her şey yolunda demesin.” dedi.

Başbakanın, Türkiye ile yaşanan krizin aşıldığını ve narenciyenin dünya pazarlarına açılacağını “müjdeli” bir başlık altında duyurduğunu hatırlatan Şahiner, bu açıklamaya güvenen tüccarların piyasa araştırmaları yaptığını ve ürün aldığını söyledi. Şahiner, Temmuz ve Ağustos aylarında satılması gereken narenciye ürünlerinin sadece yüzde 15’inin satıldığını belirterek, “Bu hızla giderse ürünler dalında kalacak.” uyarısında bulundu.

Altın bir yıl olabilecekken hükümetin görevini yerine getirmediği için narenciye sektörünün pazar sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Şahiner, tüccarların bu belirsizlik nedeniyle ürün alımını durdurduğunu ifade etti.

Şahiner’in ardından kürsüye çıkan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, “Başbakanımızın bugüne kadar söyledikleri yerine getirilmiştir.” savunmasını yaptı. Hasadın geciktiğine dair söylemi kabul etmediğini ifade eden Çavuş, hasatların yapıldığını ve bitmek üzere olduğunu söyledi. Çavuş, “Verdiğimiz sözün arkadaşındayız. Sektör canlı bir sektör olduğu için müdahale edilmesi noktasına katılıyoruz.” dedi.