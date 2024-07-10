Nanoteknolojinin sürdürülebilirlikteki önemi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa Kavaz, Amerika'nın Orlando Eyaletinde gerçekleştirilen Uluslararası Dielektrik Malzemeler ve Uygulamalar isimli Sempozyum’da (ISyDMA 8), Nanoteknoloji kullanarak sentezlenen biyomalzemelerin sürdürülebilirlikte yeni olanaklar sağlayan teknolojik gelişmelerin önünü açtığına dikkat çekti.

ISyDMA’nın 2016 yılından bu yana her yıl dünyanın herhangi bir yerinde (Fas, Romanya, Ürdün, Fransa, Polonya, ABD, vb.) düzenli olarak organize edilen uluslararası bir sempozyum olduğunu aktaran Kavaz, “Konferans, yeni fikirler ve iş birlikleri geliştirme fırsatı sunması yanı sıra dielektrikler, nanodielektrikler ile ileri malzeme alanlarındaki en son arama trendlerinden ve bunların sayısız uygulamalarından haberdar olunmasına olanak sağlar” şeklinde konuştu.

Kavaz, Dünyanın birçok ülkesinden araştırmacı ve akademisyenlerin katıldığı konferansta, Yeşil Sentez ve Doping Stratejileri ile gelişmiş ZnO Fotokatalistler için: Güneş Enerjili Boya İyileştirmesi için Sürdürülebilir Yaklaşımlar” başlıklı çalışmasını sundu.

Çalışmanın tüm deneylerinin UKÜ laboratuvarlarında gerçekleştirildiğinin altını çizen Kavaz, yeşil sentez (KKTC’ye özgü yabani nane, dağ kekiği, vb. bitkilerin kullanılması ile yapılan) yaklaşımı ve boyaların güneş enerjisiyle iyileştirilmesi için gelişmiş katkılama stratejileri yoluyla sürdürülebilir ve verimli ZnO fotokatalizörleri geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

Doç. Dr. Kavaz, çalışmanın ZnO nanoparçacıklarını sentezlemek için çevre dostu yöntemleri birleştirdiğini de vurgulayarak, görünür ışık emilimini arttırmak ve yük taşıyıcı dinamiklerini geliştirmek için katkı maddelerinin sinerjik etkilerini araştırdığını dile getirdi.

Araştırmada, boya bozunması için çevre dostu ve etkili fotokatalitik teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yeşil kimya, malzeme bilimi ve çevre mühendisliği ilkelerinin birleştirildiğini de belirten Kavaz, bu çevre dostu yöntemin zararlı kimyasalları önlediğini ve nanopartikül imhasının güvenliğini artırdığını ifade etti.