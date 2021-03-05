Nami: Saray değil vilayet binası olur

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, ekonomi eski bakanlarından Özdil Nami, "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nda yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımına yönelik 14 milyon TL kaynak aktarılmasını sert bir dille eleştirdi.

"Böyle bir bina Cumhurbaşkanı makamı değil vilayet binası olur" diyen Nami, buna imza atan Başbakan Ersan Saner'in de toplumdan özür dilemesini istedi.

Nami, "TC ile imzalanan protokolde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı için kaynak aktarılacağının yazılması Kıbrıs Türk halkını küçük düşüren kabul edilemez bir yaklaşımdır" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner'in imzalarını taşıyan anlaşmada, pandemi sürecinden etkilenen on binlerce insanlara sınırlı sayıda imkan yaratılırken, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı"yla ilgili taahhüt büyük tepki topladı.

Milletvekili, eski müzakereci ve bakanlardan Özdil Nami, tepkisini en sert getiren isimlerden biri oldu.

Nami'nin Twitter paylaşımı şöyle:

"TC ile imzalanan protokolde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı için kaynak aktarılacağının yazılması Kıbrıs Türk halkını küçük düşüren kabul edilemez bir yaklaşım. Böyle yapılan bir bina CB makamı değil Vilayet Binası olur. Buna imza atan Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli."