Nami: Oktay iyiliğimizi istiyorsa müdahaleden vazgeçsin, TL'nin zararlarını telafi etsin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, Başbakan Ersan Saner ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ortak açıklamalarının ardından, önemli bir çıkış yaptı.

Nami, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın "Kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışmaya ve desteğe devam edecekleri" ifadelerine gönderme yaparak, "KKTC'nin iyiliğini istiyorsa seçimlerimize müdahale etmekten vazgeçsin ve TL'nin zararlarını telafi etsin" dedi.

Nami, Başbakan Ersan Saner'in "Kıbrıs'ta barış vardır" sözlerine ise "barış ne demek onu bir öğrensin" yanıtını verdi.

Özdil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Oktay iyiliğimizi istiyorsa önce seçimlerimize müdahil olmaktan vazgeçer, sonra TL'nin bize verdiği zararı telafi eder, sonra da Kıbrıs'da BM zemininden başka yol olmadığını bildiğini dürüst şekilde açıklar. E Saner için yoruma gerek yok, barış ne demek onu bir öğrensin sonra.."