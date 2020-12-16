Yenisi kapalı, eskisi bölük pörçük

Enfeksiyon Servisi, son günlerdeki Covid-19 vaka artışından sonra önceki gün yeniden genel sağlık hizmetini başka bölüme taşıdı, pandemi maksatlı kullanılmaya başlandı.

Fehime ALASYA

Gösterişli bir törenle 15 Kasım’da açılışı yapılan yeni Acil Durum Hastanesi halen hizmete girmedi. Buna karşın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel sağlığa kapatılan ve Pandemi olarak kullanılan iki bölüme, dün bir yenisi daha eklendi.

Bu durum genel sağlık hizmetlerine ilişkin endişeleri de beraberinde getirirken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, haftaya pandemi hastanesinin kullanımına başlanacağını savundu. Pilli, bunun için 10’un üzerinde sözleşmeli doktor alınacağını ifade etti.

Salgının ilk dönemlerinde pandemiye dönüştürülen Enfeksiyon Servisi, vakaların düşüşü ile yakın geçmişte normal seyrine dönerken, son günlerdeki Covid-19 vaka artışından sonra önceki gün yeniden genel sağlık hizmetini başka bölüme taşıdı, Pandemi maksatlı kullanılmaya başlandı.

Enfeksiyon Servisi’ndeki genel sağlık hizmeti alan hastalar ise ‘ilgili yakın servislere’ yatırılıyor.

Açılışı yapılan tam donanımlı Acil Durum Hastanesi’nin hizmete girmesi yerine, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nin önceki gün yeniden pandemi merkezine dönüştürülmesi tepki topladı.

Nöroloji 3.Katta, Göğüs Hastalıkları Barış Ruh’ta

İlk günden itibaren pandemi için kullanılan Nöroloji Servisi’ndeki genel sağlık hizmeti de 3.Kattaki Ortopedi Servisi’nde devam ediyor… Göğüs Hastalıkları Servisi’ndeki genel sağlık hizmeti ise taşındığı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisindeki 40 yataklı serviste veriliyor.

Daha ilk günden yoğun bakım kullanımı açısından uygun olduğu gerekçesiyle Pandemi bölümü olarak kullanılan Nöroloji Servisi’ndeki genel sağlık hizmeti ise üçüncü kattaki Ortopedi Servisi’nde devam ediyor.

Göğüs Hastalıkları Servisi’ndeki genel sağlık sorunu olan hastalar ise Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisindeki ikinci pandemi merkezi olarak yapılan ama kullanılmayan bölümdeki 40 yataklı servise taşındı.

Hastalar film çektirmeye bile ambulansla gidiyor

Göğüs Hastalıkları’nın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisindeki bölüme taşınmasıyla bazı konularda sıkıntılar yaşandığı ve bir an önce tam donanımlı bir merkeze geçilmesi beklendiği ifade ediliyor. Ana bina olan Nalbantoğlu’ndan bağımsız olan bölümde, hastaların yoğun bakıma taşınması veya film çektirmeye gitmesi ambulans aracılığıyla yapılırken, bunun zaman zaman sıkıntıya neden olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Pandemi hastanesi haftaya açılacak, 10’un üzerinde doktor alacağız”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Pandemi Hastanesi’nin haftaya açılacağını, bunun için de 10’un üzerinde sözleşmeli doktor alınacağını söyledi.

Hastanedeki tüm teknik donanım ve alt yapının tam ve eksiksiz olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Haftaya açılacak, mevcut personelden, yeni personelden oraya gidecek olanların yanında 10’un üzerinde de doktor alacağız” dedi.

Yapının sadece kanalizasyonunda sorun olduğunu, bu çalışmaların hava durumu ile aksadığını anlatan Pilli, havalandırma gibi var olan ufak tefek sorunların çözüldüğünü belirtti.

Personel donanımıyla ilgili de merak edenleri paylaşan Pilli, 10’un üzerinde de sözleşmeli doktor alacaklarını ifade ederek, bunun da önümüzdeki hafta içinde Bakanlar Kurulu onayına sunacaklarını aktardı. Pilli, hükümet boşluğu nedeniyle bu yönde adım atamadıklarının da altını çizerek, “Personel almak kolay değil, kadro işidir, çeşitli yasal veya prosedürü var. Belli bir zaman ve süreç istiyor. Covid-19’da mücadele veren sağlık ekibi olduğu gibi buraya gidecek. Göğüs ve nöroloji doktorlarını buraya çekeceğiz. Aldığımız yeni personellerden de faydalanacağız. Kimler orada görev yapacak tümü planlıdır. Çok ciddi olarak çalışıyor, 7/24 bunları düşünüyoruz.” dedi.

Özellikle muhalefet kesimler tarafından sürekli eleştirildiklerini kaydeden Pilli, “Hastaneyi açınca da bir şekilde yine eleştirilecek şey bulacaklardır” yorumunda bulundu.

Pilli: “Yeni yıla girmeden ülkeye aşı gelecek”

Dünyada çok fazla ülkenin aşı yapmadığını ifade eden Pilli, “Aşı konusunda da biz başarılı olacağız. Yol haritamızı belirledik. Tüm çalışmaları yaptık. Yeni yıla girmeden ülkeye aşı gelecektir. Bağlantılarımız yapılmıştır.” dedi.

Kendisine ve bakanlığa bu yönde çok fazla eleştiri yapıldığını, sürekli Kıbrıs’ın güneyinin örnek gösterildiğini dile getiren Pilli, “Biz durmadan çalışmaya devam ediyoruz, aşı konusunda da çok yol kat ettik, daha da edeceğiz” dedi.