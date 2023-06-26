Naci Talat unutulmadı
Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 32’nci yıldönümünde bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.
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Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 32’nci yıldönümünde bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.
Anma etkinliğinde Naci Talat'ın kızı, CTP Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.
Anma törenine 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
Partililer, anma etkinliğinin sonunda Naci Talat'ın mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.
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