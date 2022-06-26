Naci Talat unutulmadı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 31’inci yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’daki anıt mezarı başında anıldı.

Törene, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partililer, Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat; 26 Haziran 1991’de, 46 yaşındayken Londra’da hayata veda etmişti…