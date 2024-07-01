Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yarın başlıyor

Geleneksel 26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yarın saat 18:30’da Gönyeli Kaptan Erbay Sahası’nda başlıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan turnuva, bu yıl ilk kez kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride hayat bulacak.

7 kadın futbol takımının katılacağı turnuvanın ilk gece maçlarında Doğan Türk Birliği- China Bazaar Gençlik Gücü (Büyükler), Metgin/Gences- Kiler Gıda, Değirmenlik Kadın Futbol Takımı- T Ersalıcı Dikmen Gücü Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

CTP Efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat düşünceleri ile Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde siyasette olduğu kadar, sosyal yaşamda da önemli etkiler bırakmış unutulmaz bir liderdi.