“MÜZler Sanat Sempozyumu” kapanış sergisi ile sona erdi

“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında düzenlenen “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” geçen cumartesi günü yapılan kapanış sergisi ile sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndaki sergide, sempozyumda yer alan sanatçıların çalışmaları yer aldı.

Etkinlikte, Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Serdar Tuksal, MÜZler Sanat Sempozyumu Koordinatörü Nevin Halis ve Girne Belediye Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer birer konuşma yaptı.

Girne Belediye Meclis Üyeleri Ali Piro ve Ziya Egemen Sencer sanatçılara hediye takdim ederken, sanatçılar da, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un eşi Songül Şenkul’a hediye takdiminde bulundu.

Gecenin dikkat çeken etkinliklerinden biri de, Chang Yin tarafından uygulanan ve Çin’de gelenek olan çay seremonisi oldu.

15 gün boyunca devam eden sempozyum kapsamında, özellikle engelli bireylerin sanat ile buluşmasını hedefleyen birçok ara etkinlik ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” 8 ülkeden 35 sanatçının katılımıyla tamamlandı.