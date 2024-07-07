Müzik,dans ve fotoğrafın buluştuğu Sin Bozkurt’un “Backstage” sergisi Rüstem Kitabevi’nde açıldı

Murat OBENLER

Fotoğrafçı Sin Bozkurt’un “Backstage” adlı fotoğraf sergisi Rüstem Kitabevi’nde açıldı.

5 Temmuz akşamı gerçekleşen açılış töreninde ayrıca Hasan Rahvancıoğlu’nun piyanosu eşliğinde Drag Queen Cosmo Mo Rose’nin şovu, Deniz Alpler’in piyanosu eşliğinde Evgeniya Glazunova’nın dans performansı da yer aldı.

Mete Hatay’ın da müzikleriyle renk kattığı etkinlikte Rüstem Kitabevi dans, müzik ve fotoğrafın birleştiği bir geceye sahne oldu.

Belgesel fotoğraf sanatçısı ve Kraliyet Fotoğraf Derneği üyesi de olan Sin Bozkurt’un İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta çektiği kültür-sanat ve eğlence dünyasından çeşitli sahne arkası fotoğraflarından oluşan serginin gelirinin bir bölümü Filistinli ailelere verilecek.

Sergi 19 Temmuz 2024 tarihine kadar Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de ziyaret edilebilir.