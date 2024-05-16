Müziğin gücü ile John Malkovich’in anlatımdaki ustalığı bir araya geliyor

Murat OBENLER

29 Nisan-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ve dünyaca ünlü 5 tiyatro grubunun gösterileri yanı sıra tiyatro ile bağlantılı film gösterimleri, tartışmalar, atölyeler ve partilerin de yer aldığı Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde "The Infamous Ramires Hoffman" yapımı 15 ve 16 Mayıs’ta Limasol'daki Pattiheio Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Dünyaca ünlü oyuncu John Malkovich’in hem yönettiği hem de Ramirez Hoffman karakterini anlattığı tek kişilik yapımda kemancı Alissa Margulis, bandoneoncu Per Arne Glorvigen ve piyanist Anastasya Terenkova sahnede kareografinin müzikal yönünü üstleniyor. Çoğunluğunu Rus ve Rum sanatseverler kitlesinin takip ettiği yapımda salon tamamen dolarken oyun Rusça ve Rumca üst yazıyla sahnelendi.

Weinstein: “Çok iyi tiyatro grupları, mekânlar, sponsorlar, festival ekibi ve seyirci ile üst düzey bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Oyun öncesinde festival direktörü Alexander Weinstein sahneye çıkarak hem festivalin oluşum süreçleri hakkında bilgi verdi hem de sponsorlara teşekkür etti. Weinstein, “Çok iyi tiyatro gruplarıyla, çok iyi mekânlarla, çok iyi sponsorlarla, çok iyi bir festival ekibi ile ve çok iyi bir seyirci ile üst düzey bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Marfields Group’a böylesi güçlü bir festivali hayata geçirme konusundaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler” dedi.

Müzikal gösteri Bolaño'nun "Amerika'daki Nazi Edebiyatı" kitabının son bölümünü ele alıyor

Oyuncu John Malkovich ile uluslararası arenanın sevilen piyanistlerinden Anastasya Terenkova’nın birlikte yarattığı ABD-Fransa üretimi "The Infamous Ramires Hoffman" yapımıyla Şilili yazar Roberto Bolaño'nun romanından uyarlanan gösteri sahnelendi. Tek kişilik müzikal bir gösteri Bolaño'nun "Amerika'daki Nazi Edebiyatı" kitabının son bölümünü ele alıyor. Hikaye, işkence ve cinayeti meşrulaştıran bir propaganda kampanyasına öncülük etmek için Şili'deki 1973 darbesini kullanan kurgusal yazar Ramirez Hoffman'ın etrafında dönüyor.



Müzikle metnin iç içe geçtiği benzersiz bir gösteri

Yönetmen John Malkovich, Ramirez Hoffman'ın hayatından bölümleri anlattığı anlatıcı rolünü üstleniyor ve ona kemancı Alissa Margulis, bandoneoncu Per Arne Glorvigen ve piyanist Anastasya Terenkova eşlik ediyor. Hoffman’ın hayatından kesitlere yer veren yapımda Astor Piazzolla, Alfred Schnittke, Leonid Desyatnikov, Antonio Vivaldi, Giovanni Sollima, Alberto Iglesias ve diğer ünlü bestecilerin besteleri bu dönüm noktalarına eşlik ediyor. Malkovich ve Terenkova, gelenekselden çağdaş yorumlara uzanan, büyüleyici hikâye anlatımını tangonun çağrıştırıcı melodileriyle kusursuz bir şekilde iç içe geçiren bir teatral deneyimi ustaca yaratıyorlar.

Sırada Polonya’dan Ivan Vyrypaew & Teal House’ın “Mahamaya Elektronic Devices” yapımı var

Festival 31 Mayıs ve 1 Haziran’da Polonya’dan Ivan Vyrypaew & Teal House’ın “Mahamaya Elektronic Devices” yapımı ile devam edecek. Oyunda dört sanatçı, modern yaşamın ansiklopedisini son derece hızlı bir şekilde çözerek "Ben kimim?" sorusunun cevabını belirliyor.

Festival ile ilgili biletler https://citf.cy/festival-ticket adresinden temin edilebilir.