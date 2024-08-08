“Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden, çok yakın bir zamanda devam edecek”

Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye ve diğer garantörlerle anlaştığı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, yakın bir tarihte, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edeceği iddia edildi.

Söz konusu çarpıcı iddiayı, YENİDÜZEN gazetesi köşe yazarlarından, Kanal SİM programcısı, gazeteci Serhat İncirli ortaya attı.

İncirli, “sürecin içindeki bir isme” dayandırdığı iddiasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çok yakın bir tarihte taraflara gündemi bildireceğini söyledi.

“Crans Montana’da kalınan yerden devam edilecek” diyen İncirli, “2 ayrı program planlanıyor. Birinci toplantıda, güvenlik - garantiler, askerin çekilmesi ve siyasi eşitlik bir arada görüşülecek. Bu tamamlandıktan hemen sonra 2’nci toplantıda mal – mülk meselesi ve yerleşik yabancılar meselesi konuşulacak” dedi.

İncirli, iddiasının “oldukça güvenilir bir kaynağa” dayandığını da yineledi.

Anımsanacağı üzere Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, son haftalarda yaptığı tüm açıklamalarında “Ağustos ayı sonu veya Eylül ayı başında Kıbrıs sorunu konusunda yeni gelişmeler yaşanacağını” iddia etmişti.