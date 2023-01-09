Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa Suriçi'nde açıldı.

Mutlu Yaşam Derneği Başkanı Mete Mutlu Balkıs, ‘Mutlu birey, mutlu toplum’ vurgusu yaptı. Balkıs, dernek faaliyetlerinin, çocuklardan başlayarak her yaştan bireyin mutlu olacağı; kültür, sanat ve sporun yaşatılmasına destek vereceğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da açılışta bulunduğu Mutlu Yaşam Derneği lokalinin, Gazimağusa Kaleiçi’nde canlanmaya sebep olmasından mutlu olacağını söyleyerek, ‘Şarkılar susmasın, sanat durmasın’ mesajı vererek derneğe destek belirtti.