Mutlu Koro, 4. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’ndeydi

Gazimağusa Mutlu Yaşam Derneği bünyesindeki MUTLU KORO 4. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’nde Kıbrıs’ın kuzeyini başarıyla temsil etti.

Antakya EXPO alanında gerçekleşen festivale 24 korist ve koro şefi Mete Mutlu Balkıs yönetiminde katılan MUTLU KORO ayakta alkışlandı.

Mutlu Yaşam Derneği Başkanı ve Koro Şefi Mete Mutlu Balkıs: "Aldığımız davet üzerine çeşitli merciler ile görüşmek için randevu talep ettik. Dönüş alamadık. KKTC’yi temsil etmek adına kendi imkanlarımız ile katıldığımız festival öncesi gönül isterdi ki KKTC adına MUTLU KORO destek alabilseydi. Randevu talebimize olumlu yanıt veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin hanım ile görüşme şansı bulabildik. Süreç hakkında bilgi verdik. Kendisi aracılığı ile Turizm Bakanlığı’ndan KKTC’yi tanıtan broşürler alabildik ve festivale katılan korolara teslim ettik. KKTC’yi güzel temsil etmiş olmaktan dolayı mutluyuz.’’ dedi.

10 koro, 250 korist sahne aldı…

Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziğinin en kıymetli eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu.

Festivalin ilk günü açılış konuşmasını yapan festival koordinatörü Hicran Temur: “Üç semavi dinin ve farklı mezheplerin bir arada yaşadığı, zengin kültürel mirası ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olan Hatay’da 4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. En başından beri bizlerden desteğini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar’a en samimi teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Hatay Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya şunları kaydetti; “Hepinize çok teşekkür ederim. Şeflerimiz muhteşem bir final yaptı. Koroların her biri ayrı bir yetenek. Eşlik ettik ve büyük bir zevkle dinledik. Yurt dışından ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sanatçılarımızı sevgi ve saygı ile kucaklıyorum.”

Ödül töreni sonrası tüm şefler ve koristler sahnede hep bir ağızdan Antakya türküsü olan Aman Aman Bağdatlıyı Hataylılar için söylediler.