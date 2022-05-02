Müthiş bir Piazzolla gecesi

Murat OBENLER

Giampaolo Bandini ve Cesare Chiacchiaretta’dan oluşan The Bandini-Chiacchiaretta Duo, 30 Nisan Cuma gecesi tango müziğinin usta isimlerinden Astor Piazzolla’nın eserlerinden oluşan bir programla tüm müzikseverleri mest etti.

Avrupa Gitar Öğretmenleri Derneği (EGDA) ile Pharos Sanatlar Derneği işbirliğinde ve 16. Uluslararası Gitar Festivali kapsamında Güney Lefkoşa’daki Shoes Factory’de gerçekleşen konseri Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, bazı yabancı misyon şefleri ve tangoseverler takip etti.

Arjantinden dünyaya yayılan ve aşkın-tutkunun dansı olarak da tanımlanan tangonun iki enstrümanı olan bandoneón ile gitarın sihirli buluşmasına sahne olan gecede dünyada 50’den fazla ülkede sahne alan Bandini-Chiacchiaretta ikilisi büyük bir uyum ve tutku ile Piazzolla’nın Bandoneon,Remembrance,Zita, Adios Nonino,Suite de Maria di Buenos Aires, Invierno Porteno,La Grand Tango, Oblivion ve Libertango adlı eserlerini seslendirdiler.

Kendi tango kültürünün tanıtılmasına adayan ikili dünyada bu müziğin referans grupları arasında yer alıyor. Kıbrısta da büyük bir beğeni ile karşılanan ikili dakikalarca alkışlanırken tekrardan sahneye gelerek bis yaptı.