Müşteri olarak girdiği mağazada telefon çaldı

Lefkoşa’da, müşteri olarak girdiği bir elektronik mağazasından cep telefonu çalan zanlı B.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hatice Emin, zanlının ‘Sirkat ve ikamet izinsiz ülkede kalma’ suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 22 Ocak saat 11:45 raddelerinde Lefkoşa Girne caddesinde faaliyet gösteren Turkcell mağazası içerisine girdiğini ve satışta bulunan 1. 200 Dolar değerindeki I-Phone 13 marka cep telefonunu çaldığını anlattı. Polis zanlının 23 Ocak saat 02.00 sularında tespit edilip tutuklandığını ve bahse konu cep telefonunun üzerinde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 27 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplamda 404 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, B.S aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.