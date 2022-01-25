Müşteri kartlarıyla alışveriş yaptı, hükümsüz cezaevinde kalacak

Müşterilerin ödeme yapmak için kendisine verdiği kredi kartlarının bilgilerini alarak daha sonra internet üzerinden alışveriş yapmak için kullanan petrol istasyonu çalışanı zanlı S.F.S yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında ‘hükümsüz tutukluluk’ kararı verildi.

“İlk tespitlere göre 511 bin Amerikan Doları harcadı”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, 14 Ocak tarihinde alınan bir bilgide Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan kart hamillerinin rızası olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait olmayan harcamalar yapılarak ‘Banka kartları ve Kredi Kartları yasasına Aykırı hareket’ edildiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24.12.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu zanlı S.F.S’nin, söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kart bilgileri ve güvenlik şifrelerini temin ettiğinin öğrenildiğini anlattı. Zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girdiğini aktaran polis, şu ana kadar ilk tespitlere göre, bir bankaya ait 6 farklı kişinin kredi kartlarından 411 işlem yapmak sureti ile toplam 511 bin Amerikan Doları harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve suç ile bağlantısı olduğuna inanılan 10.115 TL ve 255 Euro’nun bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyerek, tutuklandığını anlattı. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını aktaran polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.