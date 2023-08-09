Mustafa’dan iyi haber

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, bir süredir de tedavisi süren Mustafa Özdoğan’dan iyi haber geldi.

Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mustafa’nın kol ve omuz ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu, bu sürede kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.