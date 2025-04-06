Mustafa Kemal Batıbeniz yaşamını yitirdi

(GELİŞME)

28.03.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Esentepe'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde Mustafa Kemal Batıbeniz (E-44), yönetimindeki SG 463 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada gidişine göre sağa meğilli viraja geldiği sırada hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Kemal Batıbeniz kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, kendi imkanları ile gitmiş olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Mustafa Kemal Batıbeniz, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde 06.04.2025 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.