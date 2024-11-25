Mustafa Hacıali hayatını kaybetti

Ülkemizde yıllardır gıda ve inşaat sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde hizmet veren iş insanlarından Mustafa Hacıali vefat etti.

Mustafa Hacıali'nin yarın Yılmazköy'deki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Yılmazköy Spor Kulübü'nün ana sponsorluğunu üstlenen Mustafa Hacıali için kulüp binasında da tören yapılacak.

Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü konuyla ilgili açıklamasında "Kulübümüzün Ana sponsoru olan Hacıali LTD direktörü Sn. Mustafa Hacıalinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hacıali ailesine ve tüm camiamıza başsağlıgı diler,Mustafa Hacıali amcamıza Allah'dan rahmet dileriz. İlk cenaze töreni yarın saat 11:00 de kulüp lokalinde olacakdır. Daha sonra Yılmazköy camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Yılmazköy'deki aile kabristanlığına defnedilecektir.

Hepimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Hacıali kimdir?

Mustafa Hacıali 1934 yılında Yılmazköy'de doğdu. Öğrenimi Lefkoşa Türk Lise’sinde tamamlayan Mustafa Hacıali, iş hayatına babasının Yılmazköy’de açtığı markette çalışarak başladı.

1960 yılların başından itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti ve İngiliz üstleri tarafından açılan ihaleleri kazanarak iş hayatına başladı.

Mustafa Hacıali yıllardan beridir, inşaat sektörü, gıda sektörü ve çeşitli sektörlerde hizmet verdi.