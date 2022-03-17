'Müşavir' Tekakpınar evde, Çalışma'ya yeni müsteşar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı'na Berhan Ongan atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile atama resmileşti.
A+A-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı'na Berhan Ongan atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile atama resmileşti.
Çalışma Bakanlığı'nda uzun yıllar Müsteşar görevinde bulunan deneyimli bürokrat Erçin Tekakpınar'ı yeniden bakanlıkta görevlendirmeyi uygun görmeyen bakanlık bu makama yeni atama yapmayı seçti.
3'lü kararname ile atama kararında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın imzası bulunuyor.
Bu haber toplam 564 defa okunmuştur