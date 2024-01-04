Murat Ekiz: “Olası kast istiyorum”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde dinlenen, Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz de sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Depremi öğrendikten sonra bir umutla Adıyaman’a geldiğini, 8 yaşındaki diğer oğluna abisini getireceğini söylediğini anlatan Ekiz, eşini hastaneye bıraktığını, oğlunu orada aradığını anlatarak, kendisinin de bir umutla enkaz alanına gittiğini ve orada bütün hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Eşinin taksiyle enkaza geldiğini, Aykan’ı sorduğunu ifade eden Ekiz, 5’inci günde oğlunun eşyalarını çıkarmaya başladığını anlattı.

Oğlunu kum yığını arasından ayıkladığını ifade eden Ekiz, “Çocuğum kum yığınında boğuldu” dedi.

“Çocuklarıma daha çok zaman ayırmak, insan gibi yaşamak için berberliği bırakıyorum dedim. Bu ahlaksızlar, katiller benim çocuğumu aldı” diyen Ekiz, “Buradan sizden ricam, en ağır şekilde bu ceza alsın, olası kast istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın (TAK)