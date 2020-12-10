Münevver Oshan’ın yeni projesi:  “Mesele”

Uzun yıllardır Greylight olarak bilinen ülkemizin sevilen DJ’lerinden Münevver Oshan, yepyeni bir proje ile dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.

Münevver, bu kez kendi adı ile çıkardığı teklisini Kıbrıs, Türkiye ve tüm dünyadaki dijital platformlardan yayınlarken, DJ’lik kariyerinin yanına solistliği de altın harflerle yazdı.

Münevver’in “Mesele” adlı teklisinde de yine ülkemizin yetiştirdiği sanatçılardan Emre Pehlivan’ın imzası var. Uzun bir sessizlik sonrası yaptığı çalışmalarla adından yeniden, sıkça bahsettiren Pehlivan, bu çalışmayı da Münevver ile birlikte hazırladıklarını ve düet tarzında birlikte seslendireceklerini paylaştı.

DJ’lik kariyerinden sonra yepyeni bir konsept ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Münevver, bu alanda çalışmalarına devam edeceğinin ve “Mesele”nin ardından hız kesmeden yeni projelerle dinleyicileri ile buluşacağının müjdesini verdi.

Uzun bir çalışma sonucunda video klibi ile birlikte yayınlanan Mesele’nin klip çekimlerine de yine ülkemizden değerler katıldı. Klibin koreografisinde başarılı dansçımız Mine Osmanoğulları yer alırken, klibin yönetmenliğini Olgaç Öke üstlendi.

Münevver, “Mesele”nin özellikle Kıbrıs ve Türkiye piyasalarında ses getireceğine inanarak, bu tarzın iddialı bir örneğine imza attıklarını vurguladı.