Mülteciler hapse değil, “hapis görünümünden çıkarılmış eski cezaevine”

▶ Savaştan kaçıp, kendilerini Kıbrıs’ın kuzeyinde, demir parmaklıklar ardında bulan mültecilerin, Türkiye’deki sığınma mekanizmalarına gönderileceği güne kadar hapishanede değil; “hapis görünümünden çıkarılacak eski cezaevinde” bekletilmesi hedefiyle “çalıştay” düzenleniyor…

▶ YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Mülteciler suçlu değildir, bu konu sığınmayla ilgilidir” diyerek, Ocak 2023’te, mültecilerle ilgili tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini ve “çok eski” olarak nitelediği ilgili yasada hangi değişikliklerin yapılmasına karar verileceğini söyledi.

▶ Öztürkler, ilgili yasada değişiklik yapılması halinde, yeni cezaevine taşınılmasıyla boş kalan eski cezaevi binasının “hapishane görünümünden arındırılarak”, mültecilerin Türkiye’ye ihraç sürecini bekleyebilecekleri bir alan şeklinde tasarlamayı planladıklarını ifade etti.

Ertuğrul SENOVA

Savaştan canı pahasına kaçıp Kıbrıs adasının bölünmüşlüğünden habersiz şekilde “sığınma mekanizması” ararken, kendilerini Kıbrıs’ın kuzeyinde, demir parmaklıklar ardında bulan mültecilerle ilgili “insani” adımlar atılacağı ifade ediliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Mülteciler suçlu değildir, bu konu sığınmayla ilgilidir” diyerek, Ocak 2023’te, mültecilerle ilgili tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Öztürkler, bu insanları, Türkiye’ye ihraç edilecekleri güne kadar yargılayıp hücrelerde veya cezaevinde tutmak yerine; mevzuatta değişiklik yaparak “hapis görünümünden arındırılmış” eski cezaevi binasında bekletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yürürlükteki mevzuat gereği, mültecilerin ülke sınırından giriş yaptıkları an tutuklandıklarını, ardından da yargılanarak cezaevine gönderildiklerini anımsatan Öztürkler, yapılacak çalıştayla birlikte, “çok eski” olduğunu ifade ettiği ilgili yasada yapılması gereken değişiklikleri tespit edip, bu sürecin önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öztürkler, ilgili yasada değişiklik yapılması halinde, yeni cezaevine taşınılmasıyla boş kalan eski cezaevi binasının “hapishane görünümünden arındırılarak”, mültecilerin Türkiye’ye ihraç sürecini bekleyebilecekleri bir alan şeklinde tasarlamayı planladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Öztürkler:

“Mülteciler suçlu değildir, bu konu sığınmayla ilgilidir”

YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, göç rotasında Kıbrıs’ın kuzeyi de bulunan mülteciler için yeni bir proje hazırladıklarını ifade ederek, projenin detaylarını anlattı.

Mültecilerle ilgili mevcut yasanın oldukça eski olduğunu söyleyen Öztürkler, “Mevcut mevzuat gereği bu insanlar hapse atılıyor. Mülteciler suçlu değildir, bu konu sığınmayla ilgilidir” dedi.

“Ocak ayında tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenliyoruz”

19 Ocak 2023’te, mültecilerle ilgili tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenlemek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Öztürkler, “Bu çalıştayla, ilgili yasada yapılması gereken değişikliklerin neler olacağını konuşup, karar vereceğiz” dedi.

“Eski cezaevini hapishane havasından çıkarıp, mültecilerin iade sürecinde kalacakları bir yer yapmayı planlıyoruz”

Yeni cezaevine taşınılmasıyla birlikte boş kalan eski cezaevini restore ederek, mültecilerin ihraç edileceği süreyi “güvenli” bir şekilde geçirmeleri adına dizayn etmeyi planladıklarını da söyleyen Öztürkler, bu işlem için ilk olarak yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi:

“Eski cezaevini restore edip, hapishane havasından çıkararak, mültecilerin Türkiye’ye iade işlemleri yapılana kadar güven içinde kalacakları bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Ancak bu dizaynı, yasayı değiştirmeden yapmamızın bir anlamı yok. Bu nedenle, dizayn konusunda çalıştaydan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Ancak mültecilerle ilgili durumun, çalıştaydan sonra çok daha iyi bir hale geleceğini söyleyebiliriz. ”

“Mültecilerin hali hazırda eski binaya gönderildiği” iddiası…

Öte yandan, bazı mültecilerin halihazırda eski cezaevine gönderildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Öztürkler, “Eski cezaevinde şu anda mahkum ya da hükümsüz tutuklu yok. Herkes, tamamen yeni cezaevine taşındı. Orada (eski cezaevi binası) kalan ve kullanılabilecek malzemelerin taşınma süreçleri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Bir mülteci, tutuklandığı andan, ihraç edileceği ana kadar neler yaşıyor?

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevcut mevzuata göre bir mültecinin tespit edildiği andan; ihraç edileceği ana kadar başından geçenleri derledi.

Yasal olmayan; yani, düzensiz yollarla “KKTC” topraklarına girmek zorunda kalan mülteciler, tespit edilmelerinin ardından tutuklanıp, polis karakoluna götürülüyor. Tutuklanmalarının ardından 24 saat içerisinde mahkemeye çıkarılan bu kişiler, polisin soruşturmayı tamamlaması adına ek tutukluk alıyor ve tutukluluk süresi boyunca polis hücrelerinde kalıyor.

Polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından mahkemede teminat aşamasına geliniyor. Mültecilerin, ülkede barınmalarıyla ilgili yasal zemin bulunmadığından, yargılanacağı süre boyunca teminat maksatlı “hükümsüz tutuklu” olarak cezaevine gönderiliyorlar.

Genellikle 2 hafta, bazense 30 veya 45 gün süreyle cezaevinde kalan bu insanlar, sürenin tamamlanmasının ardından ya polis hücresinde ya da bir yurtta ihraç işlemlerinin tamamlanmasını bekliyorlar.

İhraç işlemlerinin tamamlanması, genellikle 1 haftayı aşabiliyor.

Son olarak, gelen mülteci eğer Suriye kökenliyse, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Avrupa Birliği destekli sığınma mekanizmalarına yönlendiriliyor, KKTC’den ihraç ediliyor.