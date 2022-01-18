‘Mülteci sorunu ve Yeşil Hat’tın kontrolü’ AB gündemine taşınacak

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, mülteci sorunuyla mücadelede Yeşil Hat’tın kontrol edilmesinde yaşadıkları zorluklara değinerek, konuyu önümüzdeki perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, güneydeki mülteciler konusunun dün yapılan Meclis’in İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı. Gazeteye göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris toplantıda yaptığı konuşmada, kuzeyden güneye kaçak göç iddialarını gündeme getirdi.

Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunda zorluklar yaşadıklarını belirten Nuris, Perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Litvanya-Beyaz Rusya sınırını ziyaret edeceklerini ve Litvanya’nın AB desteğiyle Beyaz Rusya’dan mülteci akınını önlemek adına sınırda aldığı önlemleri yerinde göreceklerini ifade etti.

Nuris, bu ziyaret esnasında Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunu gündeme getireceğini vurguladı.