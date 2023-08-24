“Mülke Tecavüz” suçunu işledi, 258 gündür “kaçak” olduğu tespit edildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde 258 gündür “kaçak” olarak yaşadığı tespit edilen A.N.A.I. isimli şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da bir şahsa ait ofise izinsiz girerek “Mülke Tecavüz” suçu işleyen zanlının ifadesinde, “Kalacak yeri olmadığı için uyumak amacıyla söz konusu ofise girdiğini” söylediği öğrenildi.

Ülkede yasal statüsünün bulunmaması nedeniyle cezaevine gönderilmesi kararlaştırılan zanlı, mahkemede söz alarak ülkesine gönderilmeyi istedi ve eğitimine devam etmeyeceğini söyledi.

Mahkeme, 20 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının 13-15 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa'daki bir ofise sahibinin rızası olmadan girdiğini, bu nedenle “Mülke Tecavüz” suçunu işlediğini söyledi.

Ofis sahibinin şikâyeti üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, yapılan muhaceret kontrolünde 9 Ekim 2022 tarihinden bu yana; yani, 258 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı aleyhine “Mülke Tecavüz” ve “İzinsiz İkamet Etme” suçlarından dava getirildiğini, her iki davasını da kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 21 yaşındaki zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise ülkesine gönderilmeyi istedi ve eğitimine devam etmeyeceğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.