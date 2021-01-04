‘Mülke tecavüz’ soruşturması devam ediyor

Girne’de meydana gelen ‘Ev Açma’, ‘İkametgâhtan Sirkat’, ‘Kasti Hasar’ ve ‘Mülke Tecavüz’ suçlarından tutuklanan C.L.M., E.M.K., ve D.M.M., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları anımsattı.

Olayın 28 Aralık tarihinde meydana geldiğini ifade eden Yanaroğlu , zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü ve aranan bir şahsın daha olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.