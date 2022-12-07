Muhtarlıklarda kadın adaylar dönemi

Ülkede 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçim için adaylar propaganda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bazı bölgelerde muhtarlıklar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için sadece kadın adaylardan oluşan listeler dikkat çekiyor.

Lefkoşa’nın Kermiya / Metehan bölgesinde Aydemet Muhtarlığı ve Gönyeli Yenikent Muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyelikleri için kadın adaylar yarışıyor.

Siyasi parti adayları için yüzde 30 cinsiyet kotası zorunluluğu nedeniyle kadın adayların yüzde 30’larla sınırlı kaldığı seçimde muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için tümü kadınlardan oluşan listelerin oluşması, yüzleri gülümsetti.

Aydemet mahallesi için Pembe Kılıçkaya muhtarlığa aday olurken, ihtiyar heyeti üyeliklerine de Cemaliye Baldıran, Şenay Öksüzer, Çiğdem Nar ve Oya Demirsöz talip oldu.

Kadın adaylar “Değişim zamanı… Daha iyisini hak ediyorsunuz… Hizmete talibiz… Takdir sizin görev bizim” sloganlarını kullanarak seçmenlerinden oy istiyor

“Biz Yenikent için hazırız” diyen ekipte ise muhtarlığa Melek Arabacıoğlu, ihtiyar heyeti üyeliklerine de Fatma Sonay İkinci, Hatice Sarıtaş, Hare Ergen ve Hatice Yücedal aday oldu.