Muhtarlar açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu resmen muhtarlığı kazananları açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu resmen muhtarlığı kazananları açıkladı.
LEFKOŞA’DA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
LEFKOŞA İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
LEFKOŞA İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI
MAĞUSA’DA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
MAĞUSA İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
MAĞUSA İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI
GİRNE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
GİRNE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
GİRNE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI
İSKELE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
İSKELE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
İSKELE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI
GÜZELYURT’TA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
GÜZELYURT İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
GÜZELYURT İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI
LEFKE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ
LEFKE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ
LEFKE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI