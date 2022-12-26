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Muhtarlar açıklandı

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Yüksek Seçim Kurulu resmen muhtarlığı kazananları açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu resmen muhtarlığı kazananları açıkladı.

LEFKOŞA’DA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

LEFKOŞA İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

LEFKOŞA İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

 

MAĞUSA’DA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

MAĞUSA İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

MAĞUSA İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

GİRNE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

GİRNE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

GİRNE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

İSKELE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

İSKELE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

İSKELE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

GÜZELYURT’TA KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

GÜZELYURT İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

GÜZELYURT İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

LEFKE’DE KAZANAN MUHTARLAR LİSTESİ

LEFKE İLÇESİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

LEFKE İLÇESİ - MUHTARLIK SEÇİMİ SANDIK BAZINDA SEÇİM SONUÇLARI

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