Muhtar adayı, vaatlerini tasdik ettirdi
Karaoğlanoğlu Muhtar adaylarından Mustafa Şöförler, yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında vaatlerini noterden tasdik ettirdi.
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Karaoğlanoğlu Muhtar adaylarından Mustafa Şöförler, vaatlerini tasdik ettirdi.
Tasdik memurunun imzasını taşıyan belgeyi, yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında paylaşan Şöförler, “Söz veriyorum” dedi.
Muhtar adayının tasdik ettirdiği vaatleri, “seçilmesi halinde elde edeceği maaşın 3 aylığını Karaoğlanoğlu Okul Aile Birliği’ne bağışlamak” ve “3 aylığını ise muhtarlıkta kullanılacak giderlere yatırmak” oldu.
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