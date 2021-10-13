Mühendis ve Mimarlar 500’ü aşkın imza topladı, Saner’in Onur Kurulu’na sevkini istedi

KTMMOB Ersan Saner’in Birlik’ten çıkarılması için başlattığı imza kampanyasının tamamlanması ardından basın açıklamasında bulundu. Başlangıçta hedef olarak belirlenen 400 imzanın birkaç gün içerisinde toplandığını ve toplam imzanın 529’a ulaştığını belirten Birlik yetkilileri, imza sürecinin noter sayımı ardından durdurulduğunu ve imzaların yüzde 41’inin Saner’in meslektaşı olan Mimarlar Odası’ndan geldiğini vurguladı. Açıklamada şunlar aktarıldı: “Üyemiz Ersan Saner’in ne meslektaşlarımızın ne de toplumun vicdanında kabul görmeyen bir vatandaşlığa onay vermesiyle başlattığımız imza kampanyasını, belirlediğimiz hedefe ulaştıktan sonra durdurduk. İmza kampanyası durunca söz konusu durumun düzeltilmesini bekledik ancak dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından da beklenen sonuç gelmedi. Birlik üyemizin, birliğin yasalarına uymayan bir vatandaşlığa onay vermesi etik değildir ve onur kırıcıdır. Toplanan imzalar doğrultusunda mimar Ersan Saner’in makamı gereğince kullandığı yetkileriyle, Birlik kurallarını bile isteye ihlal etmesi ve özellikle üyeler arasındaki dayanışmayı engellemeye veya yok etmeye yönelik faaliyetler nedeniyle meslekten men edilmesi için Birlik Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmesini talep ediyoruz”.

Aysal: “En kısa sürede Birlik olarak soruşturma sürecini başlatacağız”

Yapılan açıklamanın ardından noter huzurunda toplanan imzaların belgesi KTMMOB başkanı Seran Aysal’a teslim edildi. İmzaları teslim aldıktan sonra konuşan Aysal şunları söyledi: “KTMMOB 1960 yılında kurulan ve bu güne kadar önceliğini hep toplumdan, kamu yararından yana kullanan bir Birlik olmuştur. Bugünden sonra da faaliyetlerini bu yönde devam ettirecektir. Özellikle bugün hükümetin başındaki üyemiz Ersan Saner’in bu topluma yaptığı ciddi kötülükler vardır. Bunların durması için KTMMOB olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasanın ne kadar kolay ihlal edilerek vatandaşlık dağıtıldığı, Kıbrıslı Türklerin statüsünün nasıl geriletildiği görülmektedir. Bu kampanya Birlik tarihinde bir ilktir ve birkaç gün içerisinde 500 üzerinde imzaya ulaşılmıştır. Artık herkesin kafasını kumdan çıkararak bu toplum menfaatine çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde baskı ve korku politikaları da yaratılmaya çalışılıyor, bundan dolayı bazı üyelerimiz imza atmamış olabilir ama ben bu imzalı belgeyi alıyorum ve süreci başlatıyorum. İlk Birlik toplantısında yasamızın emrettiği şekliyle sürecimizi devam ettireceğiz ve üyelerimizden gelen bu talep gündeme alınıp Ersan Saner için gerekli soruşturmayı başlatacağız”.

60 yıllık Oda tarihinde böyle bir şey olmadığını yineleyen Aysal, birçok üyenin konuya onay vermediğini ve Ersan Saner ile aynı meslekte olmaktan üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi. Aysal, “bu kampanyanın benzer içerikteki talep ve hareketler söz konusu olduğunda emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Toplum yararına işler yapmazsanız, bunun mutlaka bir karşılığı olur” dedi.

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