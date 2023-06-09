"Muhasebe biriminde EURO'YA GEÇİLSİN!"

Ertuğrul SENOVA

Dövizin, Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı şu günlerde Hükümet, yurttaşın alım gücünü korumak adına politikalar üretmek yerine ya krizi gösteren gazetecilere tepki gösteriyor ya da sıradan bir vatandaş edasında “üzülüyoruz, tedbir alınmalı” diyor…

Dün açıklama yapan ekonomiden sorumlu bakan Olgun Amcaoğlu, "TL’nin değer kaybı gözle görülür şekilde, bunlar beni de çok üzüyor… Bunun olacağını hepimiz biliyorduk. Gerekli tedbirler alınmalı” derken, Hükümetin başı Ünal Üstel ise “Döviz konusunda halkın moralini bozmayın” ifadelerini kullandı.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin krizle mücadele için herhangi bir politika açıklamaması üzerine YENİDÜZEN; sanayici, üretici, esnaf, işçi ve ana muhalefete önerilerini sordu, yanıt “muhasebe birimi olarak Euro’ya geçiş” oldu…

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç, döviz kriziyle baş etme noktasında alınacak en doğru kararın, muhasebe birimi olarak stabil bir para birimine geçilmesi olacağını söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, stabil bir para birimine geçişin şart olduğunu vurgulayarak, “Aksi taktirde yaşam standartlarını korumak mümkün değildir” dedi.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da muhasebe birimi olarak stabil bir para birimine geçmek gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ise hükümetin acilen ekonomik krize karşı mali politikalar üretebilecek bir kurul veya komite oluşturması ve TL’deki değer kaybını önleyebilecek bir tüzüğün üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhasebe birimi olarak stabil bir para birimi olan Euro’ya geçilmesi fikrini ilk ortaya atan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ise “Bu görüş, ayakları yere basan, bilimsel temelli, dünyada örnekleri olan bir görüş” diyerek, “Bu politikayı ön görmeden, kendi kapasitemizle gelişim sağlayabilmemiz mümkün değil” vurgusu yaptı.

“Ön hazırlıklarımızı, değerlendirmelerimizi sürekli olarak yapıyoruz” diyen Akansoy, “Seçime 15 gün kaldı. Bunun ardından çalışmalar kamuoyuyla paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç:

“Kriz karşısında alınacak en doğru karar, muhasebe birimi olarak Euro’ya geçmek”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç, döviz kriziyle baş etme noktasında alınacak en doğru kararın, muhasebe birimi olarak stabil bir para birimine geçilmesi olacağını vurguladı.

“Maaşlar dahil tüm gelir ve giderler Euro’ya endekslenmeli” diyen Ardıç, “Cebimizdeki para Euro olmak zorunda değil. Örneğin geçenlerde bir restoranda yemek yedim, gelen hesapta Euro, Sterlin ve TL karşılığı yazıyordu. Yapılması gereken tam olarakb budur” şeklinde konuştu.

Kriz konusunda hükümetle birkaç kez görüştüklerini ancak hükümetin “kulağının üzerine yattığını” belirten Ardıç, muhasebe birimi olarak Euro’ya geçilmemesi halinde, içinde bulunduğumuz günlerin “iyi günler” olduğunu vurguladı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu

“Kendi mali politikamızı üretemiyoruz, üretmeliyiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ise hükümetin acilen ekonomik krize karşı mali politikalar üretebilecek bir kurul veya komite oluşturması ve TL’deki değer kaybını önleyebilecek bir tüzüğün üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamacıoğlu, “Muhasebe birimi olarak Euro’ya geçme fikrini benim ya da bir başkasının söylemesi sonuç doğurmaz. Kendi mali politikamızı belirleyebileceğimiz, herkesin katıldığı bir kurula ihtiyaç var. Ülkenin sorunu bu, kendi mali politikamızı üretemiyoruz” dedi.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam:

“Stabil bir para birimine geçiş şart”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, stabil bir para birimine geçişin şart olduğunu vurgulayarak, “Aksi taktirde yaşam standartlarını korumak mümkün değildir” dedi.

“Rakam çok da önemli değil, asgari ücreti bugün belirlesek, yüzde yüz oranında bile arttırsak, alım gücünün 1-2 ay sonra stabil kalacağı bile belli değil” ifadelerini kullandı.

Alım gücünün korunması adına stabil bir para birimine geçişin şart olduğunu vurgulayan Aşam, “Bu geçiş, stabil bir iş piyasası için de kaçınılmaz bir şarttır” şeklinde konuştu.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Muhasebe birimi olarak dövizin karşılığı neyse, ödeme o şekilde olmalı”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da muhasebe birimi olarak stabil bir para birimine geçmek gerektiğini vurguladı.

“Üretimde, muhasebe birimi olarak dövizin karşılığı neyse, ödeme o şekilde olmalı. Ben 15 günde bir süt bedeli ödeniyorum. O günkü kur neyse, ona göre hesaplanıp ödenmeli ki hayvancı değer kaybetmesin” dedi.

Bugün ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen en büyük girdinin, ithal ürünler olduğunu söyleyen Naimoğlulları, ithal ürünlerin dövize endeksli olduğuna vurgu yaparak, “En azından bu ürünlerin TL kurları, böylesi dönemlerde sabitlenmeli, karşılığı neyse, devlet tarafından ödenmeli. Devlet anlayışı da zaten bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Hükümet sadece ‘üzülüyor’ ve sade bir vatandaş gibi açıklamalar yapıyor”

Muhasebe birimi olarak stabil bir para birimi olan Euro’ya geçilmesi fikrini ilk ortaya atan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Hükümetin, TL’deki değer kaybı üzerine söylediği tek şeyin “üzülmek” olduğunu vurguladı:

“Sayın Olgun Amcaoğlu’nun bu konudaki açıklaması ‘değer kaybı gözle görülür şekilde, üzülüyorum’ şeklinde oldu. Gerekli tedbirler alınmalı diyor. Bunu kim söylüyor? Ekonomi ve Enerji Bakanı. Dışarıdan, yetkisiz, sade bir vatandaş gibi açıklamalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Amcaoğlu, aslında hükümetin ne düşündüğünü ortaya koydu. Hükümet sadece üzülüyor ve gerekli tedbirler alınmalı diyor” dedi.

“Bu görüş, ayakları yere basan, bilimsel temelli, dünyada örnekleri olan bir görüş”

CTP’nin hem ana muhalefet, hem de hükümete gelme yolunda hazırlıklar yapan bir siyasi parti olarak uzun süredir muhasebe birimi olarak istikrarlı bir para birimi olan Euro’nun kullanılması konusunda görüşler ortaya koyduğunu ifade eden Akansoy, bu görüşlerin ayakları yere basan, bilimsel temelli, dünyada örnekleri olan görüşler olduğunu vurguladı.

“AB ve Türkiye yetkilileriyle görüşülmesi gereken bir konu”

“Bizim kendi bilim insanlarımız bile ciddi açıklamalar yaparak, bu geçiş süreçlerinin nasıl olabileceğine dair görüşler ortaya koyuyorlar” diyen Akansoy, “Biz CTP olarak Euro’nun kullanımı noktasındaki sürecin belli bir zaman alacağını biliyoruz. Gerek yasal düzenlemeler, gerek toplumsal konsensüs, gerekse de AB yetkilileri ile halihazırda para birimlerini kullandığımız Türkiye yetkilileriyle olmak üzere yoğun görüşme yapılması gereken bir konu olduğunu da söylüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu politikayı ön görmeden, kendi kapasitemizle gelişim sağlayabilmemiz mümkün değil”

“Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak kendi kendine yeter duruma gelebilmesi, ancak ve ancak istikrarlı bir mali politikaya geçişle mümkün olabilir” ifadelerini kullanan Akansoy, “Bu politikayı öngörmeden kesinlikle kendi kapasitemizi kullanarak gelişimi sağlayabilmemiz ve bu ülkede ayakları üzerinde duran bir ekonomi sistem yaratabilmemiz mümkün değildir” dedi.

“Ön hazırlıklarımızı, değerlendirmelerimizi sürekli olarak yapıyoruz”

CTP’nin, tüm bunların bilincinde olduğunu söyleyen Akansoy, “Ön hazırlıklarımızı, değerlendirmelerimizi sürekli olarak yapıyoruz. 25 Haziran’da gerçekleşecek ara seçim yoğunlaştığımız bir konu ama döviz krizi ülkede çok büyük bir ekonomik daralmayı gündeme getirmiş durumda. Ara seçim yanında bu konulara da yoğunlaştık. Seçimlerden sonra CTP süratle istikrarlı bir muhasebe birimi olarak Euro kullanılması noktasında kendi yol planını belirleyecektir. Seçime 15 gün kaldı. Bunun ardından çalışmalar kamuoyuyla paylaşacaktır” şeklinde konuştu.

“Şu anki kriz, sadece asgari ücretin arttırılması veya eşelmobil sistemin geliştirilmesiyle çözülemez”

Akansoy, “Şu anki kriz, sadece asgari ücretin arttırılması veya eşelmobil sistemin geliştirilmesiyle çözülemez. Bunlar elbette yapılmalı ama aslolan, ülkedeki ekonomik zemini toplumun tüm kesimleri için yeniden istikrarlı hale getirecek Euro’ya muhasebe birimi olarak geçiştir” ifadelerini kullandı.