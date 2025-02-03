Türkiye’ye girişi N – 82 veya G – 82 tahdid kodlarıyla yasaklanan Kıbrıslı Türklerle ilgili CTP Milletvekillerinin ısrarlı soruları üzerine Hükümet adına kürsüye çıkan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ankara’ya muhalefet sorsun” mesajı verdi.

Arıklı, “Keşke içinizden bazı arkadaşlar TC’ye gittiklerinde ya da mesela (TC Dışişleri Bakanı) Hakan Fidan Bey adaya geldiğinde bunu da sorsaydınız, gerçekleri öğrenseydiniz” dedi.

Arıklı, “Evet, bazı KKTC vatandaşlarının TC’ye alınmaması bizi de üzüyor. Özellikle aralarında sevdiğimiz, saydığımız, arkadaşlarımız da var. TC bağımsız bir devlet. Türkiye, BM hukukunun taraf olduğu uluslararası hukukun pek çok maddesine istinaden kendisine verilen bir hakkı kullanıyor. Biz de buna benzer vakalar yaşıyoruz. Ülkeye alınmayan TC uyruklu vatandaşların da haklarını keşke savunsaydınız.” İfadelerini kullandı.