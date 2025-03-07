“Muhafazakarlaştırma politikalarına karşı sokaktayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü yarın saat 15:00’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa’da sokağa iniyor.

Kumsal Parkı Dereboyu girişinde başlayacak yürüyüş için yazılı açıklama yapan CTP Kadın Örgütü

Genel Sekreter Mine Karaca, “Bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde daha kadınlar olarak sokakta olacağız. Yurdumuzda her geçen gün hâkimiyetini artıran ataerkine ve son yıllarda dayatılan muhafazakâr politikaların baskısına karşı hep birlikte ses vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Kadınların emeğini görünmez kılan, toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldıran, insan ticaretine göz yuman, kadının bir eşya gibi satılmasına, sömürülmesine izin veren bu düzene karşı mücadelemize her zaman olduğu gibi durmadan devam edeceğiz.

Bizler CTP`li kadınlar olarak yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda mücadele veriyoruz. Kadınların yaşadığı cinsel ve sınıfsal sömürüye dur demek için, LGBTİ bireylerin yaşadığı ayrımcılığı, çocuk istismarını, yaşlı ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı sorunları aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yıllardır verdiğimiz mücadeleler sonucunda Ceza Yasası'ndan Aile Yasası'na, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nden Cinsiyet Kotasına kadar birçok yasal düzenlemenin eşitlik ve demokrasi yönünde geliştirilmesini sağladık. Ancak yürütme erkini elinde tutanlar, halk iradesini ve yurt hakkımızı gasp edenler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek yerine ülkemizde yarattıkları rant ve peşkeş düzenini sürdürmeye odaklanmış durumda.

Belirtmek isteriz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi`nin tam teşekkülü olarak faaliyete başlamasının, 2011 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi`nin uygulanmasının, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yapılmasının, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı müfredatın eğitime dahil edilmesinin, kadınların çalışma hayatında maruz kaldığı ayrımcılığın giderilmesinin ve kadın ve kız çocuklarının sağlık araçlarına ücretsiz erişim sağlamasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”