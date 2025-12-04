Müftüzade: "Mağusa‘daki kemik kalıntıları kayıp şahıslara değil, Müslüman mezarlığına ait"

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıs Rum basınına konu olan Mağusa'da tespit edilen kemik kalıntılarının kayıp şahıslarla ilgili olmadığını, Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğunu açıkladı.

Müftüzade, KŞK adli arkeoloji ekibinin sahada yaptığı incelemeler ve çevresel bağlam değerlendirmeleri sonucunda, kalıntıların Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, dün bir gazetede Kayıp Şahıslar Komitesi'yle alakalı olarak "Mağusa Limanı'nda depremden oluşan çatlaklar içerisinde şans eseri bulunan kemikler'' diye yayımlanan haber üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Haberde yer alan “Mağusa bölgesinde insan kalıntılarının depremde oluşan çatlaklardan ortaya çıktığı” yönündeki ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirten Müftüzade, Kuzey Kıbrıs’ta okullarda yürütülen depreme karşı güçlendirme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, Namık Kemal Lisesi’nde sürdürülen güçlendirme inşaatı sırasında insan kemikleri bulunduğunu ve bu bulgunun ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğünün durumu derhal Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bildirdiğini aktardı.

Müftüzade, polis ekiplerinin, kalıntılara ulaşılmasıyla birlikte çalışmayı durdurarak alanı güvenlik altına alıp kemikleri muhafaza ettiğini, bilginin ulaşmasının ardından Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu adli arkeoloji ekibi kalıntıları yerinde incelemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Müftüzade açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“KŞK adli arkeoloji ekibinin sahada yaptığı incelemeler ve çevresel bağlam değerlendirmeleri sonucunda, kalıntıların Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirme yalnızca arazideki gözlemlerle değil, aynı zamanda tarihi haritaların bölgeyi açıkça bir Müslüman mezarlığı olarak göstermesiyle de doğrulanmaktadır.

KŞK iki toplumlu adli arkeoloji ekibi gömülerin düzenli bir şekilde doğu–batı yönünde yerleştirilmiş olduğunu ve tipik bir Müslüman mezarlığı düzenini yansıttığını tespit etmiştir. Çalışmalar, Eski Eserler Dairesi Mağusa Şubesi ve Mağusa Polis Müdürlüğü ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yürütülmüştür.

Tüm gözlemler ve bağlamsal veriler ışığında, söz konusu kalıntıların Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kayıp şahıslar konusuyla ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir”