“Müdahalelere dur demek için yürüyoruz”

Serap ŞAHİN

KTÖS ve KTOEÖS “başörtüsü krizinde” kendilerine destek veren 40 örgütle birlikte düzenleyeceği eyleme yönelik basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,“Kıbrıslı Türklere dayatılan siyasi müdahalelerle hedef, Kıbrıs Türk toplumunu kimliğinden koparmaktır. Bu hedef, eğitim sistemine yapılan müdahalelerle desteklenmektedir. Laik eğitimi ve laik toplum yapımızı yok sayanlara karşı hep birlikte sokağa inerek, sesimizi yükselterek ‘dur’ diyeceğiz. Dün bu müdahaleye bir kez daha şahit olduk. Buna ‘dur’ demek için 8 Nisan saat 18.00’de Citroen Işıkları’nda toplanıp Şehitler Anıtı önüne yürüyoruz ve ‘Geçit yok’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “İnandıklarımızı birlikte savunmaya devam edeceğiz. Bu filmi Türkiye’de gördük. Bizim başörtüsü ile ilgili bir tartışmamız yok fakat 18 yaş altı çocukların kendi karar verme yeterliliklerine sahip olmadığını öğretmeniz olarak biliyoruz. Biz anayasaya karşı hareket etmeyeceğiz. Kuran kursları meselesinde gördük ki devlet denetim yapamıyor” dedi.

Öte yandan, bugün KTOEÖS başkan ve genel sekreterlerine yapılan saldırı ve tehditlere ilişkin Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne şikayette de bulunulacak.