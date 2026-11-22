Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırslı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Kütüphanede çalışmaya devam etmek isterdim ve daha çok yabancı dil öğrenmeye vakit ayırırdım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan hakları, Kıbrıs ve Fransa gündemleri, genel dünya haberleri

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık kesinlikle

En büyük pişmanlığım… Yok diyebilirim. Yaşadığım her şeyin tecrübe olduğuna inanıyorum!

En büyük sevincim… Çoğu zaman hazırda beni bir yolculuğun bekliyor olması.

Hayatımın dönüm noktası… Fransa’ya eğitim hayatım için taşınmam.

Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho. Neredeyse tüm kitaplarını (farklı dillerde bile olsa) okumuşumdur.

Başucumdaki kitap... Everything I Know About Love, Dolly Alderton.

En keyif aldığım müzik… Şu sıralar reggaeton ve Brazilian Funk tarzı müziğe takmış durumdayım.

En son izlediğim film… Odyssey.

Kendim için son aldığım şey… Gittiğim bir müzeden not defterleri.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bağışlanmayı bekleyen kıyafetlerim...

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap veya uçak bileti (bütçeye göre tartışılır).

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çoğu zaman hayır diyememek...

Kendimde beğendiğim özellik… Her koşulda pozitif kalmaya gayret göstermem ve genel olarak optimist biri olmam.

Olmasa da olur… Golyandro.

Olmazsa olmaz… Kahveee kesinlikle

En iyi yaptığım yemek… Pilavlarım çok sevilir genelde. Hem pirinç hem mercimek (mücendra).

Hayalimdeki dünya… Savaşların ve ayrımcılığın olmadığı, Kıbrıs’ımızın barış içinde ve insanlarımızın huzur içinde yaşadığı bir dünya. Gereksiz sınırların ve güç zehirlenmesi yaşayan liderlerin var olmadığı bir dünya.

Aşk benim için… İçimizde var olan, baktığımız her manzarada, olduğumuz her yerde, sevdiğimiz her insanda bulabileceğimiz sonsuz bir duygu!

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk ve Ernesto Che Guevara.

Görmek istediğim yer… Rio de Janeiro

Mutlaka yapmak istediğim… Latin Amerika ve Asya turu.

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatımızda beraberimizde taşıdığımız enerjilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şey her zaman istediğimiz gibi ilerlemese de pozitif enerjimizi yüksek tutmayı öğrenmeliyiz ve bunu daha çok yaymalıyız! Ne demişler; bir kapı kapanmadan diğeri açılmaz!